"فيا" تراسل فيتيل وريد بُل بعد حوارهما من دون ارتداء أقنعة

التقطت عدسات الكاميرات فيتيل وهو يتحدّث إلى أعضاء فريق ريد بُل وتمّت مشاركة تلك المقاطع والصور بشكلٍ مكثّف على وسائل التواصل الاجتماعيّ صباح السبت، وهو ما تسبّب في جدلٍ بخصوص اعتبار ذلك خرقًا للقوانين أم لا.

وتفرض البروتوكولات الصارمة التي وضعتها "فيا" فصل الفرق في فقاعات خاصة وعدم السماح بأيّ احتكاك بين المتنافسين.

ويُعدّ فعل فيتيل، بالرغم من نيّته غير السيّئة، نظريًا خرقًا لقانون السلوك في الفورمولا واحد الذي تعيّن على جميع الحاضرين في جائزة النمسا الكبرى التوقيع عليه.

وعلى إثر ما حدث، راسل مندوب "فيا" لوباء "كوفيد-19" فريقَي فيراري وريد بُل لتذكيرهما بضرورة الامتثال للبروتوكولات الصارمة طوال الوقت. وفي حين أنّ قانون السلوك مضمّن في اللوائح الرياضيّة الدوليّة التابعة لـ "فيا"، إلّا أنّه لا توجد غرامات أو عقوبات رياضيّة لهكذا خروقات.

لكنّ الهيئة الحاكمة أوضحت أنّ أيّ شخصٍ لا يُوافق على اتّباع قانون السلوك لن يُسمح له بالحضور في الحدث.

وسارت جائزة النمسا الكبرى حتّى الآن من دون تسجيل أيّ حالات إصابة بالفيروس، وذلك بالرغم من حضور 2000 شخص إلى حلبة ريد بُل رينغ وإجراء أكثر من 4000 تحليل حتّى الآن.