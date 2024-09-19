"فيا" تدرس التحرّك بشأن مرونة الأجنحة الخلفيّة بعد جدل "دي آر اس المصغّر" على مكلارين

تدرس "فيا" إن كانت هناك حاجة لاتّخاذ أيّة إجراءات بشأن تصميم الأجنحة الخلفيّة المرنة في الفئة الملكة على خلفيّة الجدل الذي تسبّب به نظام "دي آر اس المصغّر" على سيارة مكلارين.

سُلّط الضوء على سلوك الجناح الخلفيّ لسيارة مكلارين في جائزة أذربيجان الكبرى نهاية الأسبوع الماضي بعد إظهار مقاطع الفيديو تحرّك المكوّن العلويّ للجناح الخلفي مع تزايد السرعة على الخطوط المستقيمة، حيث بدا أنّه مُصمّم بذلك الشكل من أجل فتح الفجوة قليلًا.

ويُساعد ذلك في تقليل الجرّ وتعزيز السرعة على الخطوط المستقيمة، وسرعان ما حصل على اسم "ميني دي آر اس".

وأصبح تصميم مكلارين تحت مجهر الفرق المنافسة وأدّى إلى طلبات توضيح حول ما يُسمح وما يُمنع على الفرق اعتماده على صعيد مرونة الأجنحة الخلفيّة.

وقبيل جائزة سنغافورة الكبرى نهاية هذا الأسبوع، كشفت الهيئة الحاكمة عن مراجعتها الآن للأدلّة التي تمّ تجميعها في باكو لاتّخاذ القرار بشأن الحاجة لاتّخاذ أيّة إجراءات.

وجاء في بيانٍ من "فيا": "تراقب فيا عن كثب مرونة الهيكل الخارجي لجميع السيارات وتحتفظ بحقّ الطلب من الفرق إجراء تعديلات في أيّ نقطة خلال الموسم".

وأضاف: "ومع ذلك، إذا نجح فريق ما في اجتياز جميع اختبارات الميلان والتزم باللوائح والتوجيهات التقنيّة، فسيتم اعتباره ممتثلًا بالكامل، ولن يتم اتخاذ أي إجراء آخر".

وأردف: "يقوم الاتحاد الدولي للسيارات حاليًا بمراجعة البيانات وأي دليل إضافي ظهر من جائزة باكو الكبرى ويدرس أي تدابير تخفيفية لتنفيذها في المستقبل".

وأكمل: "هذا جزء من العملية القياسية عند التدقيق في القانونيّ’، ويحتفظ الاتحاد الدولي للسيارات بالسلطة لإدخال تغييرات تنظيمية خلال الموسم إذا لزم الأمر".

ومع اجتياز مكلارين لجميع الاختبارات في خطّ الحظائر، لا يوجد شكٌ في امتثال تصميمها للقوانين الحاليّة بشكلٍ كامل.

لكنّ الجدل يتمحور حول إن كان الفريق قد صمّم جناحًا مرنًا بشكلٍ متعمّدٍ يتعارض مع توجيهات "فيا"، حيث أوضحت الأخيرة في التوجيه التقنيّ 34 ساري المفعول أنّ هكذا سلوكات لن يتمّ التسامح معها حتّى في حال اجتياز الأجنحة للاختبارات في خطّ الحظائر.

الجناح الخلفي لسيارة أوسكار بياستري، مكلارين في أذربيجان الصورة من قبل: جورجيو بيولا

ويُتابع مدراء الفرق المنافسة تطوّرات مسألة مكلارين عن كثب، وذلك في ظلّ دفعٍ جديدٍ للحصول على وضوحٍ أكثر حول ما يُعتبر مقبولًا.

وقال مدير أحد الفرق لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "المرونة الانسيابيّة كانت دائمًا جزءًا من اللعبة لسنوات عديدة، وحتى لو اجتاز الجناح اختبارات فيا، تبقى اللوائح واضحة جدًا – لا يمكن تصميم أي مكون ليتحرك بمرونة".

وتابع: "نحن نعتمد على الاتحاد الدولي لتحديد الحدود الواضحة لهذا الأمر. بالطبع، كل شيء سيتحرك بمرونة إلى حد ما، ولكن ما هو المقبول وما هو غير المقبول؟".

وأكمل: "نحن نرى الآن أن بعض الأطراف تستغل هذه النقطة بشكل مفرط، وأعتقد أن الأمر يعود إلى فيا لتُقرر: هل هذا مقبول؟ وفي هذه الحالة سيبدأ الجميع في تطبيق نفس الشيء. أو هل يتوافق ذلك مع اللوائح كما هي مكتوبة؟"

ثمّ تابع: "هناك تباين كبير الآن في كيفية تعامل الفرق مع هذا الموضوع، ومن الواضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا بجناح مكلارين الخلفي بعد باكو وهناك بالتأكيد أداء إضافي فيه – بلا شك".

واختتم بالقول: "لهذا السبب يسعى الجميع وراءه. ولكن الأمر كله يتعلق بمعرفة ما هو معقول وما هو تعدٍّ على اللوائح".