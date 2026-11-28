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"فيا" تدرس إعادة نظام "دي آر اس" بالتزامن مع نظام التجاوز الكهربائي لمحركات "في8" في الفورمولا 1

في حديث حصري لموقعنا "موتورسبورت.كوم" يكشف نيكولاس تومبازيس مدير قسم سيارات المقعد الأحادي في الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" كيف يمكن للجهة المشرفة على البطولة الجمع بين وسائل التجاوز الديناميكية الهوائية والكهربائية في عام 2030.

رونالد فوردينغ

منشور: 28-11-2026

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Nikolas Tombazis, FIA

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

رغم أن الإطار الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي وضع العناصر الرئيسية للوائح وحدات الطاقة المقبلة في الفورمولا 1، والتي ستعتمد محركات "في8" بشاحنٍ توربيني بسعة 2.1 لتر مع تقليص كبير للمكوّن الكهربائي، لا تزال هناك تفاصيل كثيرة يتعين حسمها خلال الأشهر المقبلة.

ويتمثل أحد الأسئلة الرئيسية المتبقية في كيفية تسهيل عمليات التجاوز. فقد أدخل الاتحاد الدولي نظام التجاوز لموسم 2026، لكنه يُعد في الأساس نتيجة للتعقيد الكبير للغاية الذي تتسم به هذه اللوائح.

ولكي تعمل اللوائح الحالية لوحدات الطاقة، كان من الضروري أن تتمتع السيارات بمقاومة هواء أقل بكثير، وهو ما أدى إلى اعتماد الديناميكية الهوائية النشطة مع مناطق وضعية المستقيم. ومع قدرة جميع السائقين على فتح الجناحين الأمامي والخلفي، اختفى نظام الحد من مقاومة الهواء (دي آر اس) كوسيلة مساعدة على التجاوز، واضطر الاتحاد إلى ابتكار بديل، تمثل في نظام التجاوز.

ويتمثل الهدف في جعل المفهوم بأكمله أكثر بساطة بكثير خلال دورة اللوائح المقبلة. وأكد نيكولاس تومبازيس خلال مقابلة حصرية مع موقعنا، أن مناطق وضعية المستقيم ستختفي، وأن الجهة المشرفة على البطولة تدرس العودة إلى مفاهيم مألوفة أكثر.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

وتجري حاليًا خلف الكواليس أعمال لتحديد الوسائل المطلوبة لمساعدة السائقين على التجاوز اعتبارًا من عام 2030. وتدرس "فيا" عدة خيارات، من بينها الجمع بين نظام التجاوز الكهربائي ونظام الحد من مقاومة الهواء "دي آر اس".

وقال تومبازيس لموقعنا: "ستكون الطاقة الكهربائية خلال ظروف السباق موجهة بالتأكيد بدرجة أكبر نحو نظام التجاوز، وبدرجة أقل نحو استعادة الطاقة. وبما أن المكوّن الكهربائي سيكون أصغر بكثير من حيث الحجم مقارنة بالمحركات الحالية، فإن ذلك يعني أن جميع اللوائح المتعلقة باستخدام الطاقة إما ستُلغى أو ستُبسط بشكل كبير".

وأضاف: "لذا، نعم، سيكون ذلك عنصرًا أساسيًا في عمليات التجاوز، لكننا لا نزال نجري محاكاة بشأن التجاوز والتنافس المتقارب".

وتهدف هذه المحاكاة إلى تحديد ما هو مطلوب بالضبط من نظام التجاوز الكهربائي، سواء كان عددًا محددًا من الثواني خلال السباق، كما هو الحال في إندي كار، أو نظامًا مختلفًا، وكذلك تحديد ما إذا كان من الضروري دمجه مع عودة نظام الحد من مقاومة الهواء.

وقال تومبازيس: "إذا احتجنا إلى إضافة نظام دي آر اس ليعمل جنبًا إلى جنب مع بعض المكونات الكهربائية، فسنكون سعداء للغاية بذلك".

وأردف: "وللتوضيح، لن نحتاج إلى مناطق وضعية المستقيم بموجب اللوائح المقبلة، وبالتالي سنحتفظ بخيار اعتماد وسيلة شبيهة بنظام الحد من مقاومة الهواء "دي آر اس" لتكمل المكوّن الكهربائي، وضمان المستوى المناسب من التقارب في المنافسة".

Mechanics work on the DRS of Max Verstappen, Red Bull RB18

Photo by: Giorgio Piola

ورغم استمرار المحاكاة، لم يُؤكد بعد أن نظام التجاوز الكهربائي ونظام الحد من مقاومة الهواء سيُدمجان بالفعل، لكن تومبازيس أكد أن هذا الخيار أصبح مطروحًا على الطاولة الآن.

وقال: "قد يحدث ذلك، نعم. لم أقل إن الأمر سيكون على هذا النحو تحديدًا، لكن نعم، قد يكون هناك كلا النظامين، نظام الحد من مقاومة الهواء ونظام التجاوز الكهربائي".

وبموجب المقترح الأولي، سيقدم المكوّن الكهربائي ما يصل إلى 200 كيلوواط، مع تخصيص 100 كيلوواط للاستخدام العادي، و100 كيلوواط أخرى لنظام التجاوز الكهربائي.

ومن خلال إمكانية إضافة نظام "دي آر اس" إلى ذلك، يسعى الاتحاد الدولي للسيارات إلى تحقيق التوازن المناسب، بحيث يُفضّل أن تُحسم مناورات التجاوز مجددًا في مناطق الكبح، بدلًا من أن تتم في منتصف الخطوط المستقيمة.

وقال: "نعم، وما أقوله هو أن نظام دي آر اس يمثل حلًا معروفًا لهذه المسألة. وليس نظامًا نحتاج إلى ابتكاره. علينا فقط أن نحدد أولًا ما إذا كنا بحاجة إليه، وثانيًا مقدار ما نحتاج إليه منه".

وأكمل: "من الواضح أننا لا نريد خلق وضع تتجاوز فيه السيارات بعضها البعض بسهولة تامة دون أي صراع. نريد أن يكون هناك تسابق. نريد أن تدخل السيارات المنعطفات جنبًا إلى جنب وتتقاتل فيما بينها، لكن لدينا الأدوات اللازمة لضبط ذلك بالطريقة المناسبة لعام 2030".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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