"فيا" تدافع عن تأخّر المراقبين لاتّخاذ القرارات في الفورمولا واحد

استغرق الأمر أكثر من 21 ساعة في جائزة قطر الكبرى نهاية الأسبوع الماضي من نهاية التصفيات قبل الإعلان عن القرارات النهائية المتعلقة بخروقات ماكس فيرشتابن، كارلوس ساينز وفالتيري بوتاس لقوانين الأعلام الصفراء.

إذ وبعد أن انتهت التصفيات في الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت المحلي، تم إصدار قرارات باستدعاء السائقين الثلاثة للمثول أمام المراقبين بين الساعة 8:37 مساءً و9:40 مساءً، ليمثلوا أمام المراقبين بعد ظهر اليوم التالي بين الساعة 1:00 والساعة 1:45.

في حين تم نشر القرارات بين الساعة 3:16 و3:35، حيث أتى الأخير قبل 45 دقيقة فقط من فتح خط الحظائر وتوجّه السيارات إلى شبكة الانطلاق من أجل السباق.

بينما تم خلال جائزة قطر الكبرى التعليق على الوقت المستغرق من قِبَل مراقبي جائزة البرازيل الكبرى كي يفحصوا طلب مرسيدس بحق مراجعة الواقعة التي جمعت لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن.

وقد شهدت كذلك قضية الجناح الخلفي لسيارة هاميلتون فترة انتظار طويلة في البرازيل قبل تأكيد العقوبة.

وأصرّ ماسي أن عملية اتّخاذ القرار تتطلّب وقتًا بسبب الحاجة لتضمين كافة التفسيرات الكاملة للوقائع.

فقال: "سبق وطلبتم جميعًا أن يكون هنالك تفسير أكبر في القرارات عوضًا عن مجرد القول بأن الشخص مخطئ أم لا".

وأضاف: "تريدون أكبر فهم ممكن للعملية التي يتم خوضها حتى اتّخاذ القرار. في بعض الأحيان وإذا ما كانت هنالك أيّة قضايا متشابهة، فإن المراقبين يحاولون بالطبّع كتابة قراراتهم ببعض التفصيل".

وتابع: "كما تدركون جميعًا، فإنّ ذلك يستغرق وقتًا، من أجل عمل مسودة وكتابة القرارات وإعادة كتابتها. ذلك جزء من المسألة، الجزء الآخر يتمثّل في أن الفرق بحاجة للحصول على فرصتها من أجل تقديم قضاياها".

وأكمل: "إذا ما نظرنا إلى ما حدث في البرازيل على سبيل المثال، فإنّ مرسيدس قدّمت ما لديها إلى المراقبين في حوالي ساعتين ونصف على مدار اليومين. لذلك يجب أن يوضع ذلك في الاعتبار إلى جانب الحصص وكل شيء. إنها ليست عملية مباشرة".

وأردف: "في بعض الأحيان سيكون المراقبون سعداء بأن يكتبوا فقط ’هذا الشخص خرق القوانين’ وانتهى الأمر، ولكن حينها، سنعود بضع سنوات إلى الوراء وجميعكم ستطلبون مزيدًا من التفصيل".