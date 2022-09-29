"فيا" تخفف من قيود مقياس الارتدادات بدءًا من جائزة سنغافورة الكبرى

على إثر الارتدادات العنيفة التي عانت منها السيارات في بداية هذا الموسم والتي تركت السائقين مع تخوفات لتأثير ذلك على السلامة، أعلنت "فيا" قُبيل جائزة كندا الكبرى أنها ستقدم مقياس تذبذب انسيابي لن يُسمح للفرق بتجاوزه.

وتعين على الفرق ضمان أن تكون سياراتها تحت الحد الأقصى للارتدادات في كل لفة حتى لا تكون هنالك مخاطرة بتعرضها للعقوبات على أسس السلامة.

وبعد بعض الجدل مع الفرق حيال تأثيرات ذلك المقياس، تم تطبيقه بالفعل بدءًا من جائزة بلجيكا الكبرى.

وبحلول تلك المرحلة من الموسم ومع امتلاك الفرق لفهم أفضل حيال القوى التي تسببت بمعظم الارتدادات في بداية الموسم، لم يخرق أي فرق قيود ذلك المقياس حتى الآن.

مع ذلك، كان هنالك بعض التخوف من أن سباقات نهاية الموسم على الحلبات ذات المطبات الكثيرة من الممكن أن تسبب بعض المشاكل.

وفي ظل أنه يتم تحديد المقياس وفقًا لمتوسط على مسافة معينة - كان في البداية 10 جول/كلغ لكل 100 كلم - فإن مراقبة السيارات أظهرت أنه وإذا ما ارتطمت بالمطبات على المسار فإن تلك الاصطدامات على طول هذه المسافة قد يكون لها تأثير كبير على رفع ذلك المتوسط الكلي، وبالتالي ستتخطى الفرق ذلك المقياس.

ومع عودة البطولة إلى سنغافورة للمرة الأولى منذ 2019، برزت علامات استفهام حول كيفية عمل السيارات الجديدة على حلبة الشوارع ذات المطبات الكثيرة.

وقد كتب نيكولاس تومبازيس القائم بمسائل المقعد الأحادي لدى فيا إلى الفرق قُبيل جائزة سنغافورة الكبرى ليُعلمها بأن الاتحاد قد عدّل على المقياس بدءًا من هذه الجولة للمساعدة في تخفيف تعقيدات الحلبة ذات المطبات الكثيرة وأنه سيتم وضع حد أقصى جديد لتفادي تأثير الاصطدامات العنيفة بالمطبات.

وأوضحت "فيا" أنه من الآن وصاعدًا سيون هنالك حد أقصى بـ 7 جي مرتبطة بالقراءات، ما يعني أن أي اصطدام على المسار أعلى من ذلك لن يؤخذ في الحسبان للتماشي مع المقياس.