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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

“فيا" تخفف من قيود حدود المسار في ألغارفي بعد مشاكل التجارب الحرة

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“فيا" تخفف من قيود حدود المسار في ألغارفي بعد مشاكل التجارب الحرة

أصدر مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد عن تحديثٍ لحدود المسار في حلبة بورتيماو، وذلك بعد أن تمّ حذف أزمنة 125 لفة، بسبب خروقات حدود المسار.

شدد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على حدود المسار في حلبة ألغارفي، ضمن المنعطفين الأول والرابع، حيث يتمّ اعتبار السائق أنه تجاوز حدود المسار عندما تخرج كامل سيارته عن الخط الأبيض.

وتسببت هذه القوانين بموجة من المشاكل للسائقين خلال تجارب يوم الجمعة، حيث واجهوا صعوبات في إبقاء السيارة ضمن حدود المسار ضمن هذين المنعطفين الصعبَين.

وتصاعدت حدة المشاكل بعد معاناة السائقين من انخفاض التماسك على السطح الجديد الزلق للمسار.

وأصدرت "فيا" يوم الجمعة مذكّرة مفادها أن أزمنة 125 لفة تمّ حذفها نظراً لخرق السائقين حدود المسار في المنعطفين الأول والرابع خلال حصتي الجمعة.

وبعد نقاشات مطوّلة خلال اجتماع السائقين مساء الجمعة، أصدر ماسي مذكّرة معدلة صباح اليوم السبت، أشار فيها إلى تخفيف القيود على السائقين في هذين المنعطفين.

وبدءاً من اليوم، سيتم اعتبار السائق خارج حدود المسار، إن خرجت السيارة عن المسار إلى ما وراء الحفف الجانبية البيضاء والحمراء للمنعطفين الأول والرابع.

وبالنسبة للمنعطف الخامس، قال ماسي: "سيتم اعتبار السائق خارج حدود المسار إن لم يتبقّ أي جزء من سيارته على تماس مع المسار".

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وكان سائقو الفورمولا واحد قد رحّبوا بالتحديات التي تفرضها حلبة ألغارفي، والتي تستضيف سباق جائزةٍ كبرى للمرة الأولى.

لكن، سطح الحلبة الجديد أدى إلى بعض السباقات لجميع السائقين الذين عانوا مع التماسك يوم الجمعة.

حيث قال ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل ضمن مقابلة مع قناة "زيغو سبورت": "عندما كانت هنا شهر يناير/كانون الثاني، اعتقدتُ أنها حلبة رائعة، لكنهم وضعوا أسفلتاً جديداً، ما أدى إلى انخفاض التماسك بشكل كبير".

واختتم: "نحن ننزلق هنا ونفقد السيطرة على السيارات. إن وصلتَ إلى المنعطف بسرعة أعلى قليلاً، فإنك وفجأة تفقد كامل التماسك. لذا، فإن الحلبة بوضعها الحالي لا تعجبني كثيراً".

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