"فيا" تخطط للمزيد من الفحوص التقنية التفصيلية لسيارات الفورمولا واحد بعد السباقات

عادة يتم أخذ أوزان السيارات وقياس كميات الوقود وأخذ عينات منها بعد السباقات، قبل إعلان النتائج بشكل رسمي.

لكن ومنذ جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية، ستبدأ "فيا" باختيار سيارة أو أكثر بشكل عشوائي لإجراء المزيد من الفحوصات التقنية التفصيلية، وربما فحص مكوّنات محددة كذلك.

وأعلمت "فيا"، فرق البطولة بهذا الإجراء، عبر توجيه تقنيّ وشرحٍ عام كذلك لحكام السباق، كي يكونوا على دراية حيال أية سيارة يتم اختيارها للفحص.

وتوخياً للشفافية أكدت "فيا" أنّ عملية الاختيار والمكونات التي سيتم فحصها، لا تتعلق بالضرورة بأية شبهات معينة.

وذلك يعني أنه من المتوقع إبقاء الفرق على مهندسيها جاهزين للتعاون مع أي تحقيق إضافي محتمل.

وقد يُطلب من الفرق التوقيع على تصريح بأن السيارة الثانية مطابقة لناحية المواصفات لتلك التي يتم فحصها.

وتعني هذه العملية كذلك أن النتائج الرسمية ستبقى معلقة بانتظار انتهاء الفحوصات الفنية تلك، وقد تتأخر بالفعل حتى مساء يوم الأحد في حال وُجدت أية شكوك تحتاج للمزيد من التمحيص.

حيث جاء ضمن مذكرة تم إصدارها من قبل "فيا": "بهدف إكمال المزيد من الفحوص التقنية المعمّقة على سيارات البطولة، سيقوم المندوب التقني باختيار عشوائي لسيارة واحدة في كل جولة بعد السباق من أجل فحوص تفصيلية للأنظمة والبرمجيات".

وأكملت المذكرة: "ستتم فحوص إضافية كذلك على سيارة الفريق الثانية. ذلك وفقاً للفقرتين 14.3 و25.5 من اللوائح الرياضية".

وتابع: "ستقام هذه الفحوصات بالإضافة إلى الفحوص الروتينية التي يجريها القسم التقني لدى ’فيا’".

وورد أيضاً: "سينشر المندوب التقني تقريره الدوري، وبعده سيتم نشر الترتيب الرسمي الذي سيكون وفقاً للفقرة 20 من اللوائح الرياضية العالمية وستكون قابلة للتغيير وفقاً لنتيجة الفحوص التقنية الدورية".

واستكملت المذكرة: "في حال اكتشاف أية شكوك، سيقوم المندوب التقني بنشر تقرير، وسيطلب الحكام من المندوب التقني اتخاذ الخطوات اللازمة للاحتفاظ بأية أدلة مُكتشفة ضمن هذه الفحوصات التقنية، بما في ذلك الإبقاء على القطع والمعلومات".

وجاء أيضاً: "في حال تطلب الأمر المزيد من التحقيق، وفقاً للفقرة ’11.9.3تي’ من اللوائح الرياضية فيما يتعلق بالقرارات التي قد تتخذ بعد الجولة، يمكن للحكام تفويض القرارات المتعلقة بلجنة أخرى من الحكام أو مجموعة حكام من ’فيا’ لأجل هذا الغرض".

واختتمت المذكرة: "يؤكد الحكام على أن هذه الإجراءات الجديدة في البطولة، ستنتقل روتينياً إلى البطولات والسلاسل الأخرى التي تشرف عليها ’فيا’".