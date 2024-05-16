"فيا" تخطط لفرض عقوبات أشد لقمع تكتيكات مماثلة لما قام به ماغنوسن في ميامي

خلال سباق ميامي السريع، تم منح ماغنوسن ثلاث عقوبات زمنية مدتها 10 ثوانٍ لتركه المسار واكتساب أفضلية.

وتكتيكاته تلك سمحت له بإبقاء منافسه سائق مرسيدس، لويس هاميلتون، خلفه. كما حصل على عقوبة رابعة، كذلك بإضافة خمس ثوانٍ، لتركه المسار دون سبب مبرر، مما زاد من مجموع نقاط العقوبة الخاصة به.

ورغم أن ماغنوسن دمّر سباقه الخاص، لكن ما قام به سمح لزميله في الفريق نيكو هلكنبرغ بتسجيل نقاط حاسمة.

وتم انتقاد تصرفات ماغنوسن بوصفها "غير مقبولة" وتستحق حظراً من السباق، مع تزايد الإجماع على أن قرار زيادة العقوبة من خمس إلى عشر ثوانٍ لهذا الموسم لا يردع السائقين عن محاولة صدّ المنافسين بشكل غير قانوني لمنح الأفضلية للزميل في الفريق.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن "فيا" تريد فرض عقوبات المرور في خط الحظائر لمثل هذه السيناريوهات، مما يحل المشكلة فوراً لأنه يجبر السائقين المخالفين على الدخول إلى المنصة والتنازل عن مواقعهم في غضون لفتين.

ومن المقرر مناقشة الأمر من قبل الفرق والحكام و"فيا" ضمن اجتماع مدراء الفرق يوم الجمعة على هامش جائزة إميليا رومانيا الكبرى في إيمولا.

وسيتم فرض عقوبة تصاعدية في حالة تكرار المخالفات خلال نفس السباق، عندما يشتبه الحكام في أن السائقين يخرجون عن المسار عمداً للحفاظ على موقعهم.