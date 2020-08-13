"فيا" تخطط لخفض إضافي لمستويات الارتكازية في 2021 بعد مشاكل الإطارات في سيلفرستون

تعّد تلك الخطوة ردًا مباشرًا على مشاكل الإطارات التي واجهت الفرق في جائزة بريطانيا الكبرى، حيث تعرّض لويس هاميلتون، فالتيري بوتاس وكارلوس ساينز لثقوب على الإطارات خلال اللفات الختامية من السباق.

ويعني ذلك أنّ الفريق ستعمد الآن إلى القيام بتغييرات كبيرة أكثر على حزمها الانسيابية الحالية مما كان متوقعًا - وبالتالي سيتعيّن عليهم تكريس موارد أكثر لسياراتهم لموسم 2021 مما كان يخططون له.

ومع الاعتراف بأنّ زيادة مستويات الارتكازية سيضع أحمالًا أكثر على الإطارات خلال دروتها الممتدة لثلاثة مواسم، فقد اتفقت فيا والفرق في وقت سابق من هذا العام على خفض مستويات الارتكازية لموسم 2021، مع تغييرات كبيرة نسبيًا على قوانين الأرضية، لكن وبعد مشاكل سيلفرستون، تحركت فيا سريعًا لمعالجة المخاوف التي تشير إلى أنّ ذلك الخفض لن يكون كافيًا، وأنّها ترغب بخفض مستويات الارتكازية على نحوٍ أكبر، لا سيّما وأنّ هنالك حدًّا للقدر الذي يمكن لبيريللي من خلاله رفع الحد الأدنى للضغط من أجل التعامل مع الأحمال العالية.

وكون مقتديات السلامة هي السبب وراء ذلك التغيير، فليس من المطلوب موافقة جماعية من الفرق لهذا التغيير المتأخّر على القوانين التقنية.

وقد تمّ إعلام الفرق بتلك الخطة من خلال خطاب مرسل من السكرتير العام لدى فيا بيتر باير، والذي حذّرهم فيه كذلك من حظر استخدام أوضاع المحرك للتصفيات الذي سيتمّ تطبيقه بدءًا من جائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الشهر.

وجاء في الخطاب في ذلك الصّدد: "نحن ممتنون للدعم الذي نتلقاه كرياضة من بيريللي وأنّنا قد طلبنا منهم مواصلة تزويدنا بذات المواصفات من الإطارات لموسم ثالث متتالٍ. كما نرى بأنّ الأحداث الأخيرة قد أبرزت أنّ التغييرات الانسيابية التي سبق ووفق عليها لم تعد كافية، وعليه فإنّنا ننوي خفض مستويات الارتكازية على نحوٍ أكبر كما هو مسموح في المادة 2.2 من اللوائح التقنية لموسم 2021".

وأضاف الخطاب: "تلك التغييرات القانونية ستتم مناقشتها مع الفرق، وستتطلّب مصادقة من المجلس العالمي لرياضة السيارات (تحت أسس السلامة)".