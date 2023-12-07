"فيا" تخطط لتوجيهات جديدة فيما يتعلق بالتعاون بين الفرق

كان هناك تركيز متواصل على الفرق التي تتعاون معاً خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك وسط التطوّر الدراماتيكي لفريق ألفا تاوري بفضل علاقته المقرّبة من الفريق الشقيق ريد بُل.

قبيل موسم 2024، الذي تتجه فيه ألفا تاوري للتزود بمزيد من القطع القادمة من ريد بُل، أشارت بعض الفرق إلى مخاوفها من احتمالية حصول الفريقين على أفضلية إضافية جراء عملهما معاً.

ورغم أن "فيا" تدرك جيداً مخاطر التعاون بين الفرق إن سار بشكل خاطئ، لكنها أكدت أن الفحوصات الدورية وخاصة تلك التي تتعلق بالفرق المتعاونة معاً، قوية بما يكفي.

حيث أكد نيكولاس تومبازيس مدير قسم السباقات أحادية المقعد لدى "فيا" بأن تحليل كلتا السيارتين لم يظهر أية مخاوف.

فقال: "قمنا بالتحقق من الفرق التي تجمعها علاقات متقاربة بشكل أكثر دقة من غيرها، وذلك لضمان سير كل شيء بالشكل السليم".

وأكمل: "نعتقد بأن ألفا تاوري تتبنى تصميماً انسيابياً مختلفاً تماماً عن الفرق الأخرى، ولا نعتقد بأن هناك أية علامات على تعاون مباشر (مع ريد بُل)".

وتابع: "علينا مواصلة التحري لضمان بقاء تلك الفرق منفصلة وفق القوانين. وسنقوم بسنّ قوانين جديدة قريباً بهدف تقديم المزيد من المعلومات للفرق حول ما يمكن لهم القيام به لإثبات عدم وجود أي خرق (في قوانين التعاون)".

وكانت هناك بعض النظريات حيال الفرق التي تتعاون معاً بهدف استكشاف أساليب تطوير متعددة - مثل تجربة تصاميم مختلفة للأجنحة - للمساعدة في تسريع اعتماد التحديثات المناسبة.

لكن تومبازيس أكد أن مثل هذه التصرفات ستشكل خرقاً واضحاً للقوانين، وسيتم كشفها بسهولة من خلال كشوفات "فيا".

فقال: "من الواضح أن تلك ستكون تصرفات غير قانونية. لكنني لا أعتقد أنها تحصل حالياً".

وأكمل: "قمنا بالتحقق من كل شيء. لا أقول أنها عملية سهلة، لكنها تمثل نوعاً من التحدي على الدوام".

لكنه أشار إلى أن هناك مخاطر أكبر قد لا يمكن كشفها بين فرق لا تتعاون مع بعضها عادة.

فقال: "قد يتعاون فريقان في بلدين مختلفين عبر اتصالات ’زوم’ أو محادثات بين المهندسين، وذلك أمر وارد الحدوث".

وأردف: "نحن لا نراقب الناس وتحركاتهم اليومية أو نواياهم. لكنني مجدداً لا أعتقد أن هذا يحصل الآن".

واختتم: "بل أقول أن أدواتنا تمنع مثل ذلك ولسنا بحاجة للتدخل".