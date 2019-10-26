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"فيا" تخطط التخلّي عن قانون إطار الانطلاقة في قسم التصفيات الثاني في الفورمولا واحد

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"فيا" تخطط التخلّي عن قانون إطار الانطلاقة في قسم التصفيات الثاني في الفورمولا واحد
26-10-2019

يُخطط الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" للتخلّي عن القانون الذي يُلزم المتأهّلين في المراكز العشرة الأولى بالانطلاق في سباقات الفورمولا واحد على ذات تركيبة الإطارات التي اعتمدوها لتسجيل أفضل أزمنتهم في القسم الثاني للتصفيات، وذلك في حالة موافقة جميع الفرق على ذلك.

كان الهدف من ذلك القانون خلط الأوراق خلال السباقات على افتراض أنّ العشرة الأوائل سينطلقون على تركيبة ألين وأقلّ في العُمر من بقية السائقين في الخلف. لكنّ ذلك الهدف انتفى بشكل كبير بسبب تمتّع فرق الصدارة الثلاثة بأفضليّة كبيرة للغاية أمام البقية إلى حدّ أنّ بعض سائقيهم أو كلّهم حتّى تمكّنوا بشكل منتظم من العبور إلى القسم الثالث للتصفيات على النوع الأقسى من الإطارات.

وقد تمّ التخلّي عن ذلك القانون في المسودة الأخيرة للوائح الرياضية لموسم 2020 التي تمّ إصدارها للفرق، مع ذلك، ومع مرور الموعد النهائي للتغييرات في الـ 30 من أبريل/نيسان الماضي، فيلزم الآن موافقة الفرق بالإجماع، إذ من المعلوم أنّ فريقًا واحدًا على الأقل قد أبدى اعتراض على تلك الخطوة.

وضمن تغيير آخر مخططٍ لموسم 2020 والذي لم يحظ بالموافقة بعد، ترغب "فيا"  بالحدّ من تدريبات الانطلاقة على مدار نهاية الأسبوع من أجل توفير عامل للعشوائية للانطلاقة الفعلية للسباقات.

حيث لن يُسمح للسائقين بالتدرّب على الانطلاقة عند مخرج خط الحظائر، إذ تقضي الخطة بالسماح لهم بالقيام بذلك فقط على شبكة الانطلاق في نهاية التجارب الحرّة الأولى والثالثة - وهو نظام متّبع بالفعل على حلبات مثل موناكو، حيث لا يكون من الممكن التدرّب على الانطلاقات عند مخرج خط الحظائر.

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