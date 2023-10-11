"فيا" تحقق في سلوك لانس سترول خلال مجريات جولة قطر
يخضع لانس سترول سائق أستون مارتن لتحقيق من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، وذلك إزاء احتمال خرق قوانين الفورمولا واحد المرعية، أثناء وقفة الصيانة في جائزة قطر الكبرى.
لفت الكندي الأنظار بعد أن خرج من القسم الأول للتصفيات على حلبة لوسيل، وبدا غاضباً بشكل واضح.
حيث قام برمي المقود خارج السيارة ومن ثم قفز منها غاضباً متجهاً صوب المرآب، دافعاً مدربه الشخصي، هنري هاو، جانباً، حين كان يحاول توجيه صوب خط الحظائر المغلق.
لاحقاً، أدلى سترول بتصريح قصير مؤكداً أن الأمور سارت بشكل سيء جداً معه.
وأشعل سلوك سائق أستون مارتن الكثير من الجدل على قنوات التواصل الاجتماعي، بينما يبدو أن الهيئة الحاكمة قد تتدخل بالفعل فيما جرى.
وأوضحت "فيا" أن هناك نقاشات مع سترول فيما يتعلق بعدة حوادث قد تشكل خرقاً محتملاً لقوانين "فيا"، سياساتها وإجراءاتها المرعية خلال جولة قطر.
ولم يصدر أي تصريح رسمي حول فقرة قانونية معينة، لكن يبدو أن المسألة تتعلق بتلك الحادثة التي حصلت في المرآب.
وهناك فقرة ضمن القوانين الرياضية، يمكن ربطها بما قام به، وهي الفقرة رقم 12.2.1، تشير إلى أن أي تصرف قد "يسيء إلى المنافسين أو إلى صورة الرياضة بشكل عام"، يعرض السائق للمساءلة.
وهذه هي الفقرة نفسها التي خرقها ماكس فيرستابن حين تهجم على إستيبان أوكون بعد سباق البرازيل 2018. ونتيجة لذلك، تلقى عقوبة خدمة عامة ليومين.
ورغم الانتقادات الشديدة لسلوك سترول من قبل المتابعين، لكن فريق أستون مارتن أكد أن المسألة لا تستدعي كل هذا القلق والتوتر.
حيث صرّح مايك كراك بأن من المهم عدم الخوض في تفسيرات لا أساس لها جراء تصرف سترول.
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