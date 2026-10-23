فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

"فيا" تحظر تغيير تصاميم العجلات بين التجارب التأهيلية والسباق

ابتداءً من العام المقبل، ستخوض الفرق المنافسات باستخدام تصاميم العجلات "الجنوط" نفسها في التجارب التأهيلية والسباق.

كمال سنجول خلدون يونس

منشور: 23-10-2026

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إطارات بيريللي 2026

الصورة من قبل: بيريللي بيريللي

تلجأ فرق الفورمولا 1 إلى تكتيكات متنوعة لتحقيق الأفضلية في كل حصة، لكن هذه المنافسة تؤدي أيضًا إلى ارتفاع التكاليف.

واتخذت "فيا" خطوات جديدة لضبط إنفاق الفرق والحد من الممارسات المتبعة في هذا المجال.

ووفقًا للوائح الفنية المحدّثة لموسم 2027، سيُحظر استخدام عجلات بمواصفات مختلفة خلال التجارب التأهيلية والسباق.

وقد أُضيفت العجلات إلى قائمة المكونات التي لا يُسمح باستبدالها في ظل قوانين خط الحظائر المغلق إلا بقطع بديلة مطابقة لها وتحمل المواصفات نفسها.

اختبرت الفرق خلال الموسم الحالي تصاميم مختلفة للجنوط بهدف تحسين التحكم في درجات حرارة الإطارات.

وساعدت بعض التصاميم الإطارات على بلوغ درجة الحرارة المثالية بسرعة أكبر خلال التجارب التأهيلية، في حين ساهمت تصاميم أخرى في الحفاظ على أداء الإطارات لفترات أطول خلال السباق.

لكن "فيا"، التي تشعر بالقلق من أن تؤدي جهود التطوير التقني في هذا المجال إلى توسيع الفوارق في التكاليف بين الفرق، تهدف إلى منع هذه الممارسة من خلال اللوائح الجديدة.

وبالتالي، لن تتمكن الفرق في موسم 2027 من تحقيق أفضلية عبر استخدام نسخ مختلفة من العجلات "الجنوط" بين التجارب التأهيلية والسباق.

وسيتعين عليها تحديد اختيار تصاميم العجلات في وقت مبكر، مع مراعاة الأداء خلال اللفة الواحدة وسرعة السيارة على مدار السباق.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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