"فيا" تحذر الفرق من "تجميع قطع الغيار" في 2020 للاستفادة منها في 2021

تعني التغييرات في القوانين أن الفرق ستواجه المزيد من الأوقات الصعبة في تحديد النواحي التي ستنفق عليها خلال الموسم المقبل، مع تغيير كبير في القوانين سيبدأ مع موسم 2022.

وتحيط بعض المخاوف من قدرة بعض الفرق على إيجاد ثغرات في القوانين تسمح لها بزيادة معدلات الإنفاق في هذا الموسم.

وكبرت هذه المخاوف بالذات، نظراً لتجميد تطوير القطع الكبيرة في السيارات للموسم المقبل، بالتالي سيكون هناك تشابه كبير بين قطع السيارات في الموسمَين.

وإحدى النقاط التي قد تخفض من معدل الإنفاق في 2021 قد تتمحور حول إنتاج وتخزين أكبر عدد قطع غيار ممكن هذا الموسم، بحيث يتم استعماله الموسم المقبل من دون الاضطرار إلى إنفاق ما يزيد عن السقف البالغ 145 مليون دولار أمريكي.

وأي توفير تنجح الفرق في تحقيقه، يعني تحضيراً أفضل للتلاؤم مع قوانين 2022 الجديدة كلياً.

وأصدرت "فيا" مذكرة للفرق تحذر فيها من محاولة تجميع قطع الغيار، وذلك كجزء من سعي الهيئة الحاكمة لمنع الفرق من التحايل على قوانين سقف النفقات.

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حيث قال زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين: "خضنا العديد من المحادثات حيال تجميع قطع الغيار، من دون سقف نفقات، للموسم المقبل، وذلك ما يسمح بإنفاق المال الذي تم توفيره على التحضير لموسم 2022".

وأكمل: "أعتقد أن ’فيا’ توقعت حصول مثل هذا وتصرفت، حيث ستعمل على ضبط القوانين بصرامة لمنع صرف الكثير من الأموال من الآن لموسم 2021، وذلك كي لا يحظى أي فريق بأفضلية غير عادلة".

وأوضح براون أنه لا يعرف إن كانت الفرق قد بدأت فعلاً بتجميع قطع الغيار من الآن لمحاولة الالتفاف على القوانين، لكنه أكد أن "فيا" لن تتهاون مع هذه التصرفات.

فقال: "لا أعرف إن كانت الفرق قد بدأت في هذا".

واختتم: "لكن مجدداً، ولأن ’فيا’ تراقب الوضع، لا أعتقد أن أحداً سيقوم بهذا ويخاطر بخرق القوانين".