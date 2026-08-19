"فيا" تحدد موعد جلسة الاستماع في استئناف مكلارين وريد بُل بشأن إلغاء عقوبة غاسلي في موناكو
حدد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" موعد جلسة الاستماع في استئناف مكلارين وريد بُل ضد قرار إلغاء عقوبتي بيير غاسلي خلال جائزة موناكو الكبرى.
بيير غاسلي، ألبين
الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي
من المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء 25 أغسطس في باريس، حيث تسعى مكلارين وريد بُل إلى إعادة عقوبة الخمس ثوانٍ التي ألغتها ألبين بعد قبول طلب المراجعة المتعلق بنتيجة السباق في مونتي كارلو.
وكان غاسلي واحدًا من عدد من السائقين الذين تلقوا عقوبات زمنية بسبب تجاوز الحد الأقصى للسرعة البالغ 60 كيلومترًا في الساعة داخل ممر الصيانة، إلى جانب لويس هاميلتون وجورج راسل وفرانكو كولابينتو وأوسكار بياستري.
وخلال طلب ألبين مراجعة العقوبتين المفروضتين على غاسلي، تبيّن أن طول ممر الصيانة قد قيس بطريقة غير صحيحة من جانب مسؤول التوقيت، إذ جرى احتساب متوسط السرعة داخل الممر باستخدام معادلة تعتمد على السرعة والمسافة والزمن، بدلًا من الاعتماد على نقطة واحدة عند مدخل الممر أو مخرجه.
وتبيّن أن هذه المعلومة تستوفي معيار "ذات صلة وجديدة" المطلوب في قضايا طلبات المراجعة، كما أنها لم تكن متاحة للحكام عندما اتخذوا قرارهم الأولي يوم الأحد في مونتي كارلو.
وبعد إلغاء إحدى عقوبتي غاسلي، بعدما كان قد نفذ عقوبة الخمس ثوانٍ الأولى خلال توقفه في ممر الصيانة، استعاد سائق ألبين المركز الثالث في النتيجة النهائية، بعدما كان قد تراجع إلى المركز السابع عقب إضافة العقوبة المتبقية إلى زمنه.
وأدى ذلك إلى تراجع إسحاق حجار سائق ريد بُل، إلى المركز الرابع، بينما هبط أوسكار بياستري إلى المركز الخامس، وتراجع ليام لاوسون سائق ريسينغ بولز إلى المركز السادس بعد تقدم غاسلي.
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وفي أعقاب القرار الذي أُعلن خلال جائزة إسبانيا الكبرى، ألمح توتو وولف مدير فريق مرسيدس إلى أن الفريق كان يدرس سبل اتخاذ إجراء بشأن عقوبة راسل، الذي نفذها بطريقة خاطئة بعدما لم ينتظر خمس ثوانٍ قبل بدء العمل على سيارته في ممر الصيانة.
وتحوّلت العقوبة تلقائيًا إلى عقوبة مرور عبر ممر الصيانة، نفذها راسل بعد رفع العلم الأحمر المتأخر في السباق، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الثاني عشر في النتيجة النهائية.
لكن مرسيدس قررت في النهاية عدم اتخاذ أي إجراء، بينما اختارت مكلارين وريد بُل المضي قدمًا في الاستئناف.
ويستهدف الاستئناف تحديدًا القرارين الأول والثاني في الوثيقة رقم 99 الخاصة بجائزة موناكو الكبرى لعام 2026، والمتعلقين بإلغاء عقوبة غاسلي وإعادته إلى المركز الثالث.
وقدمت مكلارين وريد بُل طلب الاستئناف في 16 يونيو 2026، فيما ستُعقد جلسة الاستماع يوم الثلاثاء الذي يلي جائزة هولندا الكبرى. ولن تكون الجلسة مفتوحة أمام الجمهور أو وسائل الإعلام.
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