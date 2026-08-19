"فيا" تُحدّد موعد الاستماع إلى استئنافَي مكلارين وريد بُل

أنهى سائق ألبين السباق في المركز الثالث يوم 7 يونيو، لكن عقوبتين مدة كل منهما خمس ثوانٍ بسبب تجاوز السرعة المحددة في منطقة الحظائر أطاحت بغاسلي إلى المركز السابع، ومنحت إسحاق حجار منصة التتويج مع ريد بُل.

لكن الفريق الفرنسي تقدم فورًا بطلب لإعادة النظر، بعدما امتلك أدلة تشير إلى أن غاسلي لم يتجاوز حد السرعة البالغ 60 كلم/س، بل ترك هامشًا إضافيًا للبقاء تحت الحد المسموح.

وخلال جلسة إعادة النظر، أقرت "فوم" المسؤولة عن توقيت سباقات الفورمولا 1، بوجود خطأ في قياس المسافة داخل منطقة حظائر الصيانة، وهي المسافة التي تُستخدم لحساب السرعات.

وتسبب هذا الخطأ في تسجيل سرعات متوسطة أعلى من السرعات الفعلية، ولذلك قبل المراقبون الخطأ باعتباره دليلًا على ضرورة إلغاء عقوبتي غاسلي، ليُعاد إليه المركز الثالث.

وهكذا حصل الفرنسي أخيرًا على منصة التتويج السادسة في مسيرته، لكن ذلك أثار غضب الفرق، لأن غاسلي لم يكن السائق الوحيد الذي عوقب بسبب تجاوز السرعة في منطقة الحظائر.

وكان الاختلاف الوحيد هو أن بقية السائقين كانوا قد نفذوا عقوباتهم خلال السباق بالفعل، ما أثار استغراب الفرق من نجاح فريق ألبين في احتجاجه.

وكان أوسكار بياستري صاحب موقف قوي للغاية، إذ اضطر سائق مكلارين إلى إجراء توقف إضافي لتنفيذ عقوبته، لينهي السباق في المركز الخامس خلف غاسلي وحجار.

وقال بياستري في السباق التالي في برشلونة: "أنا مصدوم جدًا من القرار. عندما عوقب أشخاص آخرون بسبب الأمر نفسه ونفذوا العقوبة خلال السباق، كيف يمكنكم تغيير عقوبة واحدة، مع معرفة أن ما لا يقل عن خمسة أو ستة سباقات أخرى تأثرت بذلك؟ هذا أمر مذهل".

وكان جورج راسل ربما الأكثر تضررًا من القرار، إذ خسر سائق مرسيدس فرصة محتملة للصعود إلى منصة التتويج بعدما دخل إلى منطقة الصيانة، قبل أن يقرر المراقبون أنه لم ينفذ العقوبة بالطريقة الصحيحة.

وتلقى راسل بعد ذلك عقوبة المرور عبر منطقة حظائر الصيانة، ما أدى إلى تراجعه خارج المراكز العشرة الأولى إلى المركز الثاني عشر، ليتسع الفارق بينه وبين زميله متصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي إلى 68 نقطة.

وأضاف بياستري: "لقد خسرت المركز أمام بيير لأنني نفذت العقوبة. من الناحية الفنية، كان يجب أن أكون في المركز الثالث، لكن من الناحية الفنية أيضًا، كان يجب أن يكون جورج في المركز الثالث".

وأكمل: "الأمر برمته أصبح فوضى الآن. لقد وضعوا أنفسهم أمام سابقة صعبة للغاية".

وبالتالي تقدمت مكلارين وريد بُل باستئنافين ضد القرار، في حين تقدمت مرسيدس بطلب لإعادة النظر، لكنها سحبته لاحقًا بعدما أدركت أن فرص إلغاء نتيجة راسل كانت ضئيلة.

وبقيت القضية دون مستجدات لأسابيع، لكنّ "فيا" أكدت الآن أن محكمة الاستئناف الدولية التابعة له ستستمع إلى مكلارين وريد بُل يوم الثلاثاء 25 أغسطس.

وستُعقد الجلسة خلف أبواب مغلقة في مقر "فيا" بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد جائزة هولندا الكبرى في نهاية هذا الأسبوع، وهي أول جائزة كبرى منذ العطلة الصيفية للفورمولا 1 في 2026.