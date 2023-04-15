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"فيا" تحدد موعداً لمراجعة عقوبة ساينز في أستراليا

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن موعد لمراجعة عقوبة كارلوس ساينز سائق فيراري، بعد أن طالب الفريق بحق مراجعة عقوبته الزمنية في سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد والتي أخرجته من مراكز النقاط.

"فيا" تحدد موعداً لمراجعة عقوبة ساينز في أستراليا

طالبت فيراري بحق مراجعة عقوبة ساينز الزمنية البالغة 5 ثوانٍ بعد حادثته مع فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن خلال إعادة الانطلاقة الأخيرة لسباق ملبورن.

وبالرغم من أن الحادثة لم تؤثر على نتيجة ألونسو، وذلك بسبب إعادة الترتيب لما كان عليه قبلها حيث انتهى السباق خلف سيارة الأمان، لكن ساينز تلقى العقوبة التي أرجعته خارج مراكز النقاط بعد أن كان رابعاً.

وبالتالي طالب الفريق بحق مراجعة تلك العقوبة.

لكن على فيراري إثبات وجود "دليل جديد وهام" لم يكن متاحاً لدى الحكام خلال فترة منح العقوبة.

وأشارت "فيا" إلى أنه سيتم الاستماع إلى ممثلين عن السائق والفريق ضمن اجتماع افتراضي يوم 18 أبريل/نيسان الجاري.

وسيتم السماح بتواجد الفرق المهتمة بنتيجة القرار، ضمن جلسة الاستماع.

يشار أنه وفي حال استعاد ساينز مركزه الرابع فإن السائقين المصنفين خلفه - لانس سترول، سيرجيو بيريز، لاندو نوريس، نيكو هلكنبرغ، أوسكار بياستري، جو غوانيو ويوكي تسونودا سيتراجعون مركزاً للخلف وسيخسرون نقاطاً.

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