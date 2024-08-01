"فيا" تُحدّث قوانين الفورمولا 1 على إثر حالة الالتباس في جائزة الصين الكبرى

تحرّكت "فيا" لتوضيح حالة الالتباس التي جاءت نتيجة حادثتين في جائزة الصين الكبرى ضمن نسخة معدّلة من القوانين الرياضيّة للفورمولا 1.

انزلقت سيارة كارلوس ساينز الإبن أثناء التصفيات في شنغهاي في أبريل الماضي ما ألحق ضررًا بجناحه الأمامي. وبعد أن بقي متوقّفًا لفترة مطوّلة، رفعت إدارة السباق العلم الأحمر لإيقاف الحصّة.

لكنّ الإسباني كان قادرًا على العودة إلى خطّ الحظائر بطاقة سيارته الخاصة وإكمال الحصّة، والعبور إلى القسم الثالث في النهاية.

وكانت المادة 39.6 ممن القوانين تنصّ حينها على التالي: "أيّ سائقٍ تتوقّف سيارته على الحلبة أثناء حصّة تصفيات أو حصّة تصفيات قصيرة لن يُسمح له بالمشاركة في بقيّة الحصّة".

واعتقدت أستون مارتن حينها أنّ ساينز خرق القوانين واحتجّت ضدّ نتيجة التصفيات، قبل أن يتمّ رفض الاحتجاج من قبل مراقبي السباق نهاية ذلك الأسبوع.

لكن كجزء من طيفٍ واسعٍ من التعديلات التي تمّ إصدارها قبل شهر أغسطس، فقد أصبح نصّ المادة 39.6 كما يلي: "أيّ سائقٍ تتوقّف سيارته في أيّ منطقة غير خطّ الحظائر أثناء حصّة تصفيات أو حصّة تصفيات قصيرة ويتلقى دعمًا ماديًا (من المارشلز) لن يُسمح له بمواصلة المشاركة في بقيّة الحصّة".

لذا بناءً على الصيغة الجديدة فقد أصبح من الواضح بشكلٍ قاطعٍ أنّ ما حدث مع ساينز لن يكون بمثابة خرقٍ للقوانين وسيكون قادرًا على المواصلة في الحصّة كونه عاد إلى الحلبة بطاقة سيارته ومن دون أيّ دعمٍ خارجي.

أمّا التعديل الثاني فسيشهد نقل العقوبات المُتلقات أثناء السباقات القصيرة إلى الجوائز الكبرى.

وكان فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن قد اصطدم بساينز في المنعطف التاسع ضمن محاولة تجاوز مفرطة التفاؤل، وهو ما تسبّب في تلقيه لعقوبة زمنيّة.

وبالنظر إلى أنّ بطل العالم مرّتين كان قد انسحب من السباق القصير، فلم يتلقّ فعليًا أيّة عقوبات إضافيّة. لكن مع تعديل المادة 54.3.د، فإنّ ألونسو كان ليتلقى العقوبة في السباق الرئيسي عبر عقوبة على شبكة الانطلاق.

وأصبح نصّ المادة كالآتي: "في حال تمّ فرض أيٍ من العقوبات السابق ذكرها على سائق، ولم يكن ذلك السائق قادرًا على تطبيقها نتيجة عدم تصنيفه في حصّة السباق القصير أو السباق في الحالتين أ) أو ب) أو بسبب الانسحاب من حصّة سباق قصير أو سباق في الحالتين ج) أو د)، فبوسع المراقبين تسليط عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق على السائق في السباق التالي".