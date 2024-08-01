"فيا" تُحدّث قوانين الفورمولا 1 على إثر حالة الالتباس في جائزة الصين الكبرى
تمّ إدخال عددٍ من التعديلات على القوانين الرياضيّة لبطولة العالم للفورمولا 1.
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
تحرّكت "فيا" لتوضيح حالة الالتباس التي جاءت نتيجة حادثتين في جائزة الصين الكبرى ضمن نسخة معدّلة من القوانين الرياضيّة للفورمولا 1.
انزلقت سيارة كارلوس ساينز الإبن أثناء التصفيات في شنغهاي في أبريل الماضي ما ألحق ضررًا بجناحه الأمامي. وبعد أن بقي متوقّفًا لفترة مطوّلة، رفعت إدارة السباق العلم الأحمر لإيقاف الحصّة.
لكنّ الإسباني كان قادرًا على العودة إلى خطّ الحظائر بطاقة سيارته الخاصة وإكمال الحصّة، والعبور إلى القسم الثالث في النهاية.
وكانت المادة 39.6 ممن القوانين تنصّ حينها على التالي: "أيّ سائقٍ تتوقّف سيارته على الحلبة أثناء حصّة تصفيات أو حصّة تصفيات قصيرة لن يُسمح له بالمشاركة في بقيّة الحصّة".
واعتقدت أستون مارتن حينها أنّ ساينز خرق القوانين واحتجّت ضدّ نتيجة التصفيات، قبل أن يتمّ رفض الاحتجاج من قبل مراقبي السباق نهاية ذلك الأسبوع.
لكن كجزء من طيفٍ واسعٍ من التعديلات التي تمّ إصدارها قبل شهر أغسطس، فقد أصبح نصّ المادة 39.6 كما يلي: "أيّ سائقٍ تتوقّف سيارته في أيّ منطقة غير خطّ الحظائر أثناء حصّة تصفيات أو حصّة تصفيات قصيرة ويتلقى دعمًا ماديًا (من المارشلز) لن يُسمح له بمواصلة المشاركة في بقيّة الحصّة".
لذا بناءً على الصيغة الجديدة فقد أصبح من الواضح بشكلٍ قاطعٍ أنّ ما حدث مع ساينز لن يكون بمثابة خرقٍ للقوانين وسيكون قادرًا على المواصلة في الحصّة كونه عاد إلى الحلبة بطاقة سيارته ومن دون أيّ دعمٍ خارجي.
أمّا التعديل الثاني فسيشهد نقل العقوبات المُتلقات أثناء السباقات القصيرة إلى الجوائز الكبرى.
وكان فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن قد اصطدم بساينز في المنعطف التاسع ضمن محاولة تجاوز مفرطة التفاؤل، وهو ما تسبّب في تلقيه لعقوبة زمنيّة.
وبالنظر إلى أنّ بطل العالم مرّتين كان قد انسحب من السباق القصير، فلم يتلقّ فعليًا أيّة عقوبات إضافيّة. لكن مع تعديل المادة 54.3.د، فإنّ ألونسو كان ليتلقى العقوبة في السباق الرئيسي عبر عقوبة على شبكة الانطلاق.
وأصبح نصّ المادة كالآتي: "في حال تمّ فرض أيٍ من العقوبات السابق ذكرها على سائق، ولم يكن ذلك السائق قادرًا على تطبيقها نتيجة عدم تصنيفه في حصّة السباق القصير أو السباق في الحالتين أ) أو ب) أو بسبب الانسحاب من حصّة سباق قصير أو سباق في الحالتين ج) أو د)، فبوسع المراقبين تسليط عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق على السائق في السباق التالي".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
موتو جي بي: مارتن في صدارة التجارب الحرّة الأولى في سيلفرستون
فيا تعتمد تغييرات على القوانين تسمح باختبار سيارات مهجّنة لموسم 2026
آودي تفاجأت بإعلان مغادرة ويتلي لصفوف ريد بُل
دبليو آر سي تعلن عن روزنامة 2025 موسّعة مع راليات جديدة
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات