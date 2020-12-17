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"فيا" تُحدّث قانون الإطارات الذي كاد أن يتسبّب في شطب نتيجة راسل في الصخير

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"فيا" تُحدّث قانون الإطارات الذي كاد أن يتسبّب في شطب نتيجة راسل في الصخير

حدّث الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" قوانينه الرياضيّة للفورمولا واحد المتعلّقة باستخدام الإطارات بعد أن كاد أن يتمّ شطب نتيجة جورج راسل في سباق جائزة الصخير الكبرى بعد تثبيت إطارات فالتيري بوتاس على سيارته.

تمّ تركيب الإطارَين الأماميين الخاصَين ببوتاس على سيارة راسل هن طريق الخطأ خلال جائزة الصخير الكبرى هذا الشهر.

واضطرّت مرسيدس لاستدعاء راسل نهاية اللفّة التالية من أجل تزويده بإطاراته، وهو ما تسبّب في تحقيق بشأن خلط الإطارات.

وتمّ تغريم مرسيدس بمبلغ 20000 يورو لقاء الحادث وقبل المراقبون أنّه كان خطأ نتيجة تلك الظروف، حيث أشار الفريق إلى مشكلة في اللاسلكي، وتمّ تصحيح الخطأ بأقصى سرعة.

لكنّ المراقبين طلبوا في تقريرهم إلى "فيا" أن يتمّ تعديل القوانين الرياضيّة من أجل ملاءمة هكذا وقائع في المستقبل، كون هذه كانت سابقة من نوعها في الفورمولا واحد.

وضمن النسخة الأحدث من القوانين الرياضيّة للفورمولا واحد التي نشرها المجلس العالمي لرياضة السيارات إثر اجتماعه هذا الأسبوع، جاءت بعض التوضيحات المتعلّقة بقوانين استخدام الإطارات.

وجاء في النصّ المحدّث للقانون: "أيّ سائقٍ يستخدم مجموعة إطارات من خصائص مختلفة أو إطارات ليست مخصّصة له خلال السباق لا يُمكنه عبور خطّ البداية والنهاية أكثر من مرّتين قبل العودة إلى خطّ الحظائر وتغييرها بمجموعة أخرى من ذات الخصائص".

ولا تزال القوانين نتصّ على أنّ أيّ سائقٍ لا يُغيّر إطاراته في غضون ثلاث لفّات سيتلقّى عقوبة التوقّف في خطّ الحظائر لـ 10 ثوانٍ.

كما أُجري تعديلٌ آخر على القوانين الرياضيّة وتمثّل في تأكيد مواصلة توفير بيريللي لأعدادٍ قياسيّة من الإطارات للفرق في كلّ سباق، وذلك يعني عدم العودة إلى الخيارات الخاصة لكلّ فريق مثلما كان عليه الحال قبل 2020.

وسيتمّ تزويد الفرق بمجموعتَي "هارد"، وثلاث "ميديوم" وثماني "سوفت" في طلّ عطلة نهاية أسبوع.

وتمّ كذلك تقليص زمن السباق الأقصى بالأعلام الحمراء من أربع إلى ثلاث ساعات، إلى جانب زيادة عدد السباقات المسموح بها في البطولة إلى 23 من أجل ملاءمة الروزنامة المُصادق عليها للعام المقبل.

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