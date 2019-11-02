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"فيا" تجيب على استفسار ريد بُل بشأن تدفّق الوقود

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"فيا" تجيب على استفسار ريد بُل بشأن تدفّق الوقود
02-11-2019

راسل فريق ريد بُل للفورمولا واحد الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" للحصول على توضيحات بشأن ثغرة محتملة يعتقد الفريق بأنّها تُستخدم للتغلّب على قوانين تدفّق الوقود، حيث تلّقت الحظيرة النمساويّة إجابة تؤكّد بأنّ هكذا انظمة غير قانونيّة.

جاء الاستفسار على إثر التكهّنات المتواصلة بشأن كيفيّة إيجاد فيراري لهذا القدر من الأداء على الخطوط المستقيمة هذا الموسم.

وعادة ما تُراسل الفرق التي تكون لها شكوك حول ما تقوم به منافساتها "فيا" لتسأل إن كانت أنظمة نظريّة ستكون قانونيّة، وذلك من أجل دفع الاتّحاد لتقديم توضيحات.

وكما هو متعارفٌ عليه، فإنّ الإجابة على استفسار ريد بُل جاءت على شكل توجيه تقنيّ، كي تكون جميع الفرق الأخرى على علمٍ برأي "فيا".

وكان استفسار ريد بُل، الذي أرسله بول موناغان كبير مهندسي الفريق في الـ 22 من أكتوبر/تشرين الأوّل، متعلّقًا بتصفية إشارة مقياس تدفّق الوقود".

أي بعبارات أبسط فإنّ تدفّق الوقود يتمّ قياسه على مراحل زمنيّة، وجاء استفسار ريد بُل ليُشير إلى إمكانيّة اعتماد أنظمة قد تكون قادرة على الإيفاء بمتطلّبات القوانين عند نقاط القياس تلك لكنّها توفّر تدفّق وقود أعلى، ما يعني تحسّن الأداء بين تلك النقاط.

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وجاء في إجابة نيكولاس تومبازيس المسؤول عن الشؤون التقنيّة لسيارات المقعد الأحادي أنّ جميع السيناريوهات الثلاثة التي حدّدتها ريد بُل لن تكون قانونيّة.

واستشهد تومبازيس بالأجزاء التالية من القوانين التقنيّة التابعة لـ "فيا" في إجابته:

المادة 5.10.3: يجب تزويد جميع السيارات بنظام استشعار تدفّق وقود وحيد، ويتواجد بالكامل داخل خزّان الوقود، حيث تمّ تصنيعه من قبل مزوّد تُحدّده فيا وفق خصائص حدّدتها هي. هذا النظام لا يُمكن استخدامه إلّا وفق ما تُحدّده فيا. فضلًا عن ذلك فإنّ الوقود الذي يتمّ توفيره إلى وحدة الطاقة يجب أن يعبر من هذا النظام المصادق عليه، ويجب أن يعبر إلى غرفة الاحتراق من خلال حاقنات الوقود الموصوفة في المادة 5.10.2.

المادة 5.10.5: أيّ جهازٍ، أو نظام أو إجراء يكون الهدف منه أو تأثيره زيادة نسبة تدفّق الوقود أو تخزينه أو إعادة تدويره بعد نقطة القياس محظور.

وكان هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في صفوف ريد بُل قد طرح عدّة أسئلة علنيّة بشأن ما تقون به فيراري. لكنّ ماتيا بينوتو مدير الفريق الإيطالي قال أنّه يُرحّب بأيّة توضيحات.

كما قد يكون بوسع ريد بُل أو الفرق الأخرى طرح المزيد من الاستفسارات في ما يتعلّق بجوانب أخرى لوحدة الطاقة في ظلّ مواصلة سعيهم وراء أجوبة لأداء فيراري.

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