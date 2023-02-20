"فيا" تجمع 27 مليون دولار أمريكي لقاء تكاليف المشاركة في الفورمولا واحد

يتوجب على السائقين والفرق دفع رسوم المشاركة في بطولة العالم بناء على النتائج التي حققوها في الموسم السابق، وذلك عبر مبلغ ثابت يضاف إليه مقدار يتناسب مع عدد النقاط المسجلة.

وبسبب زيادة عدد الجولات واعتماد صيغة السباقات القصيرة، بات هناك عدد أكبر من النقاط المسجلة مقارنة بالسابق.

وبوجود 23 سباقاً و6 سباقات قصيرة، ستكون هناك 443 نقطة متاحة في 2023 إضافية مقارنة بالماضي حين لم تكن هناك سباقات قصيرة ولم يتم منح نقاط لقاء اللفة الأسرع.

لكن تكاليف المشاركة لم تنخفض، بل وفقاً للقوانين الرياضية يتوجب على جميع الفرق دفع مبلغ 617.687 دولار أمريكي، إضافة إلى مبلغ عن كل نقطة مسجلة.

تكاليف تلك المبالغ المتعلقة بالنقاط ارتفعت من 6.926 دولار أمريكي إلى 7.441 دولار أمريكي للفريق الحاصل على لقب المصنعين، ومن 5.770 دولار أمريكي إلى 6.147 دولار أمريكي للفرق التسعة البقية.

ولم يتم الكشف عن تكاليف مشاركات السائقين، لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه تمت زيادة التكاليف للموسم المقبل بنسبة تقارب 30 بالمئة، من 1.623 دولار أمريكي حتى 2.100 دولار أمريكي للنقطة الواحدة.

علاوة على مبلغ ثابت وهو 16.236 دولار أمريكي، بالتالي وصل المبلغ الذي جمعته "فيا" إلى 26.699.573 دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن السابق.

وبطبيعة الحال، ريد بُل تلقت الضربة الأكبر لكونها حققت لقبي السائقين والمصنعين. وبالتالي من المفترض أن تدفع ما يقارب 6.242.636 دولار أمريكي لقاء رسوم المشاركة و969.636 لقاء فيرستابن و656.736 لقاء سيرجيو بيريز. ما يعني أن الفريق سيدفع ما يقارب 8 ملايين دولار أمريكي إلى "فيا" كي يُسمح له بالمشاركة.

وضمن معرض كلامه إلى قناة "سيرفوس تي.في" وصف فيرستابن هذا المبلغ "بغير المنطقي".

فقال: "لا أعتقد أنه من المناسب دفع كل هذه الكمية. والحال ليست هكذا في الرياضات الأخرى، ولدينا كذلك المزيد من السباقات…".

بالمقابل، فإن ويليامز لن تدفع إلا 707.951 دولار أمريكي.

وعادة ما كانت "فيا" تستعمل هذه المداخيل لتعزيز أبحاث السلامة وتحسينها، لكن من غير الواضح كيف يتم صرف الأموال.

وضمن الخطة المكونة من 4 سنوات، أشارت "فيا" إلى أنها ستحسّن من دعم سلاسل الناشئين في البلدان حول العالم مع زيادة تمويل مشاريع السلامة الطرقية.

كما وعدت أيضاً بالمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالتقارير المالية والميزانيات.

تكاليف المشاركة:

الفريق النقاط 2022 تكلفة أولية التكلفة لكل نقطة المجموع ريد بُل 759 617,687.00 7,411.00 6,242,636.00 فيراري 554 617,687.00 6,174.00 4,038,083.00 مرسيدس 515 617,687.00 6,174.00 3,797,297.00 ألبين 173 617,687.00 6,174.00 1,685,789.00 مكلارين 159 617,687.00 6,174.00 1,599,353.00 ألفا روميو 55 617,687.00 6,174.00 957,257.00 أستون مارتن 55 617,687.00 6,174.00 957,257.00 هاس 37 617,687.00 6,174.00 846,125.00 ألفا تاوري 35 617,687.00 6,174.00 833,777.00 ويليامز 8 617,687.00 6,174.00 667,079.00 $ 21,624,653.00 السائق النقاط في 2022 تكلفة أولية تكلفة لكل نقطة الكلفة الإجمالية فيرستابن 454 16,236.00 2,100.00 969,636.00 لوكلير 308 16,236.00 2,100.00 663,036.00 بيريز 305 16,236.00 2,100.00 656,736.00 راسل 275 16,236.00 2,100.00 593,736.00 ساينز 246 16,236.00 2,100.00 532,836.00 هاميلتون 240 16,236.00 2,100.00 520,236.00 نوريس 122 16,236.00 2,100.00 272,436.00 أوكون 92 16,236.00 2,100.00 209,436.00 ألونسو 81 16,236.00 2,100.00 186,336.00 بوتاس 49 16,236.00 2,100.00 119,136.00 ماغنوسن 25 16,236.00 2,100.00 68,736.00 غاسلي 23 16,236.00 2,100.00 64,536.00 سترول 18 16,236.00 2,100.00 54,036.00 تسونودا 12 16,236.00 2,100.00 41,436.00 جو 6 16,236.00 2,100.00 28,836.00 ألبون 4 16,236.00 2,100.00 24,636.00 دي فريز 2 16,236.00 2,100.00 20,436.00 بياستري 0 16,236.00 2,100.00 16,236.00 هلكنبرغ 0 16,236.00 2,100.00 16,236.00 سارجانت 0 16,236.00 2,100.00 16,236.00 $5,074,920.00 $ 26,699,573.00