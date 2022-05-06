"فيا" تجعل التحقق من الحُليّ والملابس الداخلية جزءاً من الكشوفات الرسمية

منذ استلام نيلز ويتيش كمدير لسباقات الفورمولا واحد، بدأ بإدخال عدد من القوانين تتعلق بعدة أمور منها ارتداء الحليّ والملابس الداخلية المناسبة التي تتماشى مع قوانين "فيا".

وذكّر ويتيش السائقين قبيل جائزة أستراليا الكبرى بأنه من الممنوع ارتداء الحُليّ ضمن السيارة وفقاً للوائح الرياضية العالمية.

وشهدت الجولة محادثات مطوّلة خلال اجتماع السائقين حيال ما يمكنهم ارتداؤه تحت بزّة القيادة ضمن السيارة، بعد التذكير بأن جميع الملابس الداخلية، القفازات، الجوارب أو الأقنعة يجب أن تتماشى مع قوانين "فيا".

وبالرغم من تفهم السائقين لمخاوف السلامة حيال ما قد يحصل أثناء الحوادث، لكن الكثيرين شكّكوا في هذه المبادرة.

حيث أوضح لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه "لا يفهم حقاً سبب الحديث عن هذه التفاصيل الصغيرة"، كاشفاً بأن بعض الحُليّ لا يمكن انتزاعها من جسمه دون كسرها.

لكن التحقق من الحليّ والألبسة الداخلية سيصبح الآن جزءاً من كشوفات الفرق الرسمية قبيل كل جولة، بالتالي يجب ضمان امتثال السائقين لتلك القوانين.

وقدم ويتيش المزيد من التوضيحات حيال ارتداء الحليّ واستعمال الملابس المقاومة للحريق ضمن السيارة، مؤكداً على أن دواعي السلامة هي هدف "فيا" من هذه الإجراءات.

وتمت الإشارة إلى حادثة رومان غرجان المروّعة التي حصلت خلال سباق جائزة البحرين الكبرى 2020 وأدت لانشطار سيارته نصفين واشتعالها، كمثال على ضرورة امتثال السائقين للقوانين.

وشرح ويتيش أن ارتداء الحلي تحت البزة المضادة للحريق "قد يقلل من فعاليتها"، نظراً "لأنّ الأجسام المعدنية مثل الحلي على تلامس مع الجلد وقد تقلل من الحماية الحرارية، لذا قد تتسبب بزيادة خطر الحروق في حال اشتعال النيران".

كما أوضح كذلك أن ارتداء الحليّ قد "يعيق الإجراءات الطبية".

حيث أضاف: "في حال ضرورة إجراء تصوير طبي للتشخيص بعد حادثة، فإن وجود الحلي ضمن الجسم قد يعقد ويؤخر من ذلك".

وأردف: "في أسوأ الحالات، قد يؤدي وجود الحليّ في الجسم أثناء التصوير إلى زيادة في الأذية. كما أنها قد تعيق التنفس وتشكل خطراً إضافياً في حال تغير مكانها بسبب حادثة، أو في حال ابتلاعها أو استنشاقها".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وفيما يتعلق بالاستعمال الصحيح للملابس، قال ويتيش: "القوانين المنصوص عليها تضمن استعمال ملابس مقاومة للحريق متماشية مع معايير ’فيا’ بما في ذلك طبقتين خارجية وداخلية على تماس مع الجلد تعمل على توفير المستويات المطلوبة من الحماية في حال تعرضت للنيران".

وأردف: "استعمال مواد غير مضادة للحريق على تماس مع جلد السائق وبشكل خاص المواد الصناعية، قد تضعف من الحماية الحرارية وبالتالي تزيد مخاطر التعرض للحروق والإصابات في حال حدوث حريق".

واسترسل: "في أسوأ الحالات قد تذوب هذه المواد وتعيق عملية العلاج في حال حصلت حروق".

وبينما تعود المسألة للفرق من أجل إلزام السائقين بالامتثال للقوانين، يحق لـ "فيا" إجراء فحوصات عشوائية للتحقق من ذلك.