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"فيا" تتوقّع تقديم رينو لاحتجاجٍ آخر بحقّ ريسينغ بوينت بعد سباق المجر

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"فيا" تتوقّع تقديم رينو لاحتجاجٍ آخر بحقّ ريسينغ بوينت بعد سباق المجر
من قبل:
, رئيس التحرير
18-07-2020

يتوقّع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن يُقدّم فريق رينو احتجاجًا جديدًا حول قانونية سيارة ريسينغ بوينت بعد مجريات سباق جائزة المجر الكبرى لحين صدور الحكم القانوني حيال هذه القضية.

قدّم فريق رينو احتجاجًا رسميًا على قانونية سيارة ريسينغ بوينت بعد جائزة ستيريا الكبرى (النمسا)، بعدما احتلّ سيرجيو بيريز وزميله لانس سترول المركزين السادس والسابع على الترتيب، كون السيارة الوردية تُعدّ نسخة من سيارة مرسيدس 2019.

وتركّز محور الجدل حول قنوات المكابح إذ وبما أنّ فريق ريسينغ بوينت لم يقم بتغيير تصميمها، فمن المتوقّع إقدام رينو على تقديم احتجاج رسميّ بعد نهاية كُلّ سباق لحين إصدار القرار النهائي.

ويقوم فريق ريسنيغ بوينت بجمع الأدّلة للدفاع عن نفسه ضمن القضية التي ستُعقد في الأسبوع الأخير من شهر يوليو/تموز الحالي، مباشرةً قبل انطلاق جائزة بريطانيا الكبرى.

وفي حال استأنف الفريق الخاسر القرار فإنه من المحتمل أن تستمرّ القضية حتى ما بعد الجولة السادسة في إسبانيا.

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الكاتب خضر الراوي

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