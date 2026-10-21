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"فيا" تتوقع إقامة سباقي قطر وأبوظبي في موعديهما

يتوقع رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، محمد بن سُليّم، إقامة سباقي الفورمولا 1 في الشرق الأوسط، مؤكداً أنه لن ينقل البطولة إلى مكان يشعر بأنه "غير آمن".

منشور: 21-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: لارس بارون

يبدو رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سُليّم واثقًا حيال إقامة سباقي الفورمولا 1 في قطر وأبوظبي، في ظل التوترات الحالية في الشرق الأوسط.

وقد تم إلغاء سباقي البحرين والسعودية في وقت سابق من هذا العام، رغم أن المنظمين البحرينيين نقلوا فعلياً سباق الجائزة الكبرى المؤجل إلى ماليزيا.

وأدى قرب قطر والإمارات العربية المتحدة من مناطق الصراع الحالية إلى إثارة الشكوك حول إقامة السباقين الختاميين للموسم في الشرق الأوسط، رغم أن الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي صرّح قبل أسابيع بأن الإبقاء على السباقين لا يزال الخطة الأساسية للبطولة، مع وجود خطة بديلة لإقامة السباق الختامي للموسم في إيمولا إذا استمرت التوترات في التصاعد.

وتراجعت المناقشات المتعلقة باحتمال إلغاء السباقين خلال الأسابيع الأخيرة، ويبدو أن البطولة تتجه نحو الإبقاء على سباقي قطر وأبوظبي. وفي موتو جي بي، أُبلغت الفرق بأن جولة قطر، التي أُعيدت جدولتها، ستُقام في نوفمبر.

وضمن حديثه إلى مجموعة من وسائل الإعلام المختارة، من بينها موقعنا، موتورسبورت.كوم، أوضح بن سُليّم أنه يشعر "بالأمان" حيال إقامة السباقين في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه لن يترك أفراد عائلته يقيمون في الإمارات إذا كان يشعر بأن البقاء هناك غير آمن.

"إنهم بخير. هناك أمر واحد أود قوله، أطفالي موجودون هناك، فهل تعتقد أنني سأتركهم هناك وأكون هنا الآن معكم؟".

"يجب أن نكون عقلانيين في هذا الأمر، وأن نسأل: هل سنواجه مشكلة؟ ما تقرؤونه في وسائل الإعلام يختلف في الواقع عما نعيشه هناك. كما تعلمون، نحن نقرأ ونشاهد التلفاز، لكننا لا نعيش ذلك فعلياً. وإلا، فلماذا سأبقى هناك؟ كما تعلمون، لماذا سأترك عائلتي؟".

"لكن هل يعني هذا أنه لن يحدث أي شيء؟ لا أستطيع التنبؤ بذلك. كل ما يمكنني قوله لكم اليوم هو أنه لا يوجد شيء، وأن السباقين سيُقامان".

"يسعدني أن يذهب موظفو الاتحاد الدولي للسيارات إلى هناك. اسمعوا، لا أعتقد أن موظفي الاتحاد الدولي للسيارات أهم بالنسبة إليّ من نفسي وعائلتي، كما تعلمون، لكن إذا كنت موجوداً هناك، فهذا يعني أنني أشعر بالأمان حيال الأمر".

"لكننا لا نعرف ما الذي سيحدث في الوقت الراهن. وكما قلت، إذا سمعنا أي شيء من منظمي رالي داكار في السعودية، فسنتخذ الإجراءات المناسبة. وعندما أقول منهم، أقصد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وسنتكيف مع الوضع وسنقدم المساعدة".

إنطلاقة السباق

الصورة من قبل: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

"كما فعلنا عندما ساعدنا البحرين، أعني عندما جاء الطلب بعدم تنظيم الحدث في السعودية، ثم تلقينا اتصالاً آخر من ولي عهد البحرين لنقله إلى ماليزيا. كانت هناك علاقة قائمة، وهذا يبعث برسالة مفادها أننا، كما تعلمون، سنواصل إقامة رياضة السيارات رغم كل هذه الظروف".

وأضاف بن سُليّم أن الاتحاد الدولي للسيارات وضع تدابير احتياطية للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في السفر، مثل الاستعانة بالسلطات الرياضية الوطنية المحلية لتوفير متطوعين ومسؤولين للمساعدة في ضمان إقامة الأحداث.

واستشهد بمثال جولة لبنان ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والتي أعادت في نهاية المطاف إطلاق سلسلة هذا العام. وتولى مسؤولون من قبرص واليونان والأردن إدارة الجولة، قبل أن تختتم الجولة القبرصية منافسات البطولة لهذا العام، بعد إلغاء الجولة السعودية.

"بالطبع، الاتحاد الدولي للسيارات مستعد دائماً. لقد طلبت منهم تجهيز فريق آخر من الاتحاد الدولي للسيارات تحسباً لعدم حدوث أي شيء. لكن ربما تقول بعض الحكومات إنه لا يمكنكم السفر، فماذا سنفعل حينها؟".

"إذا كان الجميع موجودين هناك، وكانت الفرق موجودة، وكانت إدارة الفورمولا 1 تتولى تنظيم الحدث، ثم قلنا فجأة: أوه، لا يمكننا إحضار مدير السباق، ولا يمكننا إحضار الحكّام. يجب أن تكونوا مستعدين، وأن يكون لديكم فريق آخر جاهز في مثل هذه الحالات".

"لدينا أيضاً حسّ منطقي هنا، فنحن لن نأخذ موظفينا أو سائقينا أو أي مسؤول إلى مكان نشعر بأنه ينطوي على مخاطر"، اختتم حديثه.

وأضاف بن سُليّم أن إقامة رالي داكار 2027 لا تزال غير مؤكدة، لكنه أشار إلى إمكانية نقله إلى المغرب إذا تعذرت استضافته في السعودية.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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