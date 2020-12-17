"فيا" تتمّ رسوم المشاركة في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد

تعيّن على فرق الفورمولا واحد دفع رسومٍ مبنيّة على عدد نقاطها في الموسم الأسبق منذ 2013.

ويجب على كلٍ من الفرق العشرة دفع مبلغ 556.509 دولار إلى جانب 6.677 دولار لقاء كلّ نقطة بالتوجّه إلى موسم 2021.

وشهدت رسوم فريق مرسيدس انخفاضًا بأكثر من مليون دولار بالمقارنة مع العام الماضي نتيجة تقلّص عدد السباقات بسبب أزمة وباء كورونا.

وأصدرت "فيا" الآن تعديلًا على القوانين الرياضيّة يكشف الرسوم التي يجب على كلّ فريقٍ دفعه، حيث تناسب ذلك مع مستويات التضخّم في الولايات المتّحدو.

إذ ارتفعت الرسوم بنسبة 2.3 بالمئة ما يعني دفع الفرق مبلغ 569.308 دولار أساسي، إلى جانب 6.830 لقاء كلّ نقطة.