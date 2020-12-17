فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
13 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تتمّ رسوم المشاركة في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
"فيا" تتمّ رسوم المشاركة في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد
من قبل:

أتمّت "فيا" العمل على رسوم المشاركة في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد إثر الاجتماع الأخير للمجلس العالمي لرياضة السيارات هذا الأسبوع.

تعيّن على فرق الفورمولا واحد دفع رسومٍ مبنيّة على عدد نقاطها في الموسم الأسبق منذ 2013.

ويجب على كلٍ من الفرق العشرة دفع مبلغ 556.509 دولار إلى جانب 6.677 دولار لقاء كلّ نقطة بالتوجّه إلى موسم 2021.

وشهدت رسوم فريق مرسيدس انخفاضًا بأكثر من مليون دولار بالمقارنة مع العام الماضي نتيجة تقلّص عدد السباقات بسبب أزمة وباء كورونا.

وأصدرت "فيا" الآن تعديلًا على القوانين الرياضيّة يكشف الرسوم التي يجب على كلّ فريقٍ دفعه، حيث تناسب ذلك مع مستويات التضخّم في الولايات المتّحدو.

إذ ارتفعت الرسوم بنسبة 2.3 بالمئة ما يعني دفع الفرق مبلغ 569.308 دولار أساسي، إلى جانب 6.830 لقاء كلّ نقطة.

الفريق

النقاط

الرسوم المبنيّة على النقاط

مجموع رسوم المشاركة

مرسيدس

573

$3,913,590

$4,482,898

ريد بُل

319

$2,178,770

$2,748,078

مكلارين

202

$1,379,660

$1,948,968

ريسينغ بوينت

195

$1,331,850

$1,901,158

رينو

181

$1,236,230

$1,805,538

فيراري

131

$894,730

$1,464,038

ألفا تاوري

107

$730,810

$1,300,118

ألفا روميو

8

$54,640

$623,948

هاس

3

$20,490

$589,798

ويليامز

0

$0

$569,308
"فيا" تُحدّث قانون الإطارات الذي كاد أن يتسبّب في شطب نتيجة راسل في الصخير

المقال السابق

"فيا" تُحدّث قانون الإطارات الذي كاد أن يتسبّب في شطب نتيجة راسل في الصخير
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

"فيا" تُحدّث قانون الإطارات الذي كاد أن يتسبّب في شطب نتيجة راسل في الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تُحدّث قانون الإطارات الذي كاد أن يتسبّب في شطب نتيجة راسل في الصخير

تحليل تقني: ما الذي تُلمح إليه أداة فيراري بشأن تصميم سيارتها لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل تقني: ما الذي تُلمح إليه أداة فيراري بشأن تصميم سيارتها لموسم 2021

فيتيل يشرح الأغنية الوداعية لفيراري في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يشرح الأغنية الوداعية لفيراري في أبوظبي

حالة فرانك ويليامز مستقرّة بعد نقله إلى المستشفى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

حالة فرانك ويليامز مستقرّة بعد نقله إلى المستشفى

بوتاس: المركز الثاني ضمن الترتيب العام "ليس مُرضياً بما يكفي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس: المركز الثاني ضمن الترتيب العام "ليس مُرضياً بما يكفي"

الفورمولا واحد تُصادق على روزنامة من 23 سباقًا في موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تُصادق على روزنامة من 23 سباقًا في موسم 2021

دبليو إي سي: بورشه تشارك ضمن فئة "أل.أم.دي.أتش" وسباق لومان وبطولة "إمسا" في 2023
الفيديو بالداخل
دبليو إي سي دبليو إي سي / أخبار عاجلة

دبليو إي سي: بورشه تشارك ضمن فئة "أل.أم.دي.أتش" وسباق لومان وبطولة "إمسا" في 2023

وولف: يُمكن للفورمولا واحد أن تتعلّم من عرض ألونسو على سيارة رينو 2005
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: يُمكن للفورمولا واحد أن تتعلّم من عرض ألونسو على سيارة رينو 2005

أحدث الأخبار

"فيا" تتمّ رسوم المشاركة في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تتمّ رسوم المشاركة في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد

"فيا" تُحدّث قانون الإطارات الذي كاد أن يتسبّب في شطب نتيجة راسل في الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تُحدّث قانون الإطارات الذي كاد أن يتسبّب في شطب نتيجة راسل في الصخير

فيرنلي المدير السابق لدى فورس إنديا يتسلم مهام دومينيكالي مع "فيا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرنلي المدير السابق لدى فورس إنديا يتسلم مهام دومينيكالي مع "فيا"

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

"فيا" تُحدّث قانون الإطارات الذي كاد أن يتسبّب في شطب نتيجة راسل في الصخير

2
فورمولا 1

تحليل تقني: ما الذي تُلمح إليه أداة فيراري بشأن تصميم سيارتها لموسم 2021

3
فورمولا 1

فيتيل يشرح الأغنية الوداعية لفيراري في أبوظبي

4
فورمولا 1

حالة فرانك ويليامز مستقرّة بعد نقله إلى المستشفى

5
فورمولا 1

بوتاس: المركز الثاني ضمن الترتيب العام "ليس مُرضياً بما يكفي"

أحدث الأخبار

"فيا" تتمّ رسوم المشاركة في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد
فورمولا 1

"فيا" تتمّ رسوم المشاركة في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد

"فيا" تُحدّث قانون الإطارات الذي كاد أن يتسبّب في شطب نتيجة راسل في الصخير
فورمولا 1

"فيا" تُحدّث قانون الإطارات الذي كاد أن يتسبّب في شطب نتيجة راسل في الصخير

فيرنلي المدير السابق لدى فورس إنديا يتسلم مهام دومينيكالي مع "فيا"
فورمولا 1

فيرنلي المدير السابق لدى فورس إنديا يتسلم مهام دومينيكالي مع "فيا"

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي
فورمولا 1

كابيتو ينضمّ إلى ويليامز في دور المدير التنفيذي

ريد بُل: لا خُطط لتعويض أستون مارتن براعٍ رسمي آخر
فورمولا 1

ريد بُل: لا خُطط لتعويض أستون مارتن براعٍ رسمي آخر

أحدث ملفات الفيديو

ملخص لموسم 2020 في الفورمولا واحد مع توتو وولف 04:45
فورمولا 1

ملخص لموسم 2020 في الفورمولا واحد مع توتو وولف

شرح عمل مسدس الإطار في الفورمولا واحد 02:12
فورمولا 1

شرح عمل مسدس الإطار في الفورمولا واحد

أجمل الصور من جائزة أبوظبي الكبرى 02:15
فورمولا 1
15-12-2020

أجمل الصور من جائزة أبوظبي الكبرى

إيمرسون فيتيبالدي يحرز الفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى 02:27
فورمولا 1
15-12-2020

إيمرسون فيتيبالدي يحرز الفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى

شبكة انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى 01:01
فورمولا 1
14-12-2020

شبكة انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.