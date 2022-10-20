"فيا" تتعهّد بنشر تقرير حادثة الرافعة في جائزة اليابان الكبرى

على إثر حادث كارلوس ساينز الإبن في اللفّة الأولى في سباق سوزوكا، أرسل المارشلز رافعة إلى الحلبة لإبعاد سيارة فيراري العالقة.

ومع وجود ذكريات حول حادثة جول بيانكي على ذات الحلبة في 2014 والتي أدّت إلى وفاته لاحقًا بعد اصطدامه برافعة مماثلة، انتشر شعورٌ بعدم الارتياح في البادوك حيال ما حدث.

وعبّر عددٌ من السائقين عن قلقهم حول تواجد الرافعة على الحلبة في الوقت الذي كانوا فيه خلف سيارة الأمان، بينما كان بيير غاسلي، الذي عبر بجانب الرافعة بسرعة عالية أثناء محاولته اللحاق بالسيارات الأخرى بعد وقفة صيانته في نهاية اللفّة الأولى، غاضبًا للغاية حيال الوضع الخطر.

وعلى إثر اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات في لندن أمسٍ الأربعاء، كشفت "فيا" عن إجرائها لتحليل دقيق لما حدث في اليابان.

وجاء في بيانٍ مقتضب: "تمّ التوصّل إلى وجود مشاكل إجرائيّة وسيتمّ تصحيحها على المدى المتوسّط والقصير. سيتمّ نشر ما تمّ التوصّل إليه من التحقيق في الأيّام المقبلة".

وينتظر الجميع لمعرفة إن كان المارشلز قد تصرّفوا بجانب أحادي عبر إرسال الرافعة إلى الحلبة بتلك السرعة، أم أنّهم تلقوا الضوء الأخضر لفعل ذلك من إدارة السباق.