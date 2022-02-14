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"فيا" تتريث في الكشف عن خططها لإعادة هيكلة الفورمولا واحد

تريث الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لعدة أيام قبل الكشف عن خططه لإعادة هيكلة الفورمولا واحد عقب جدل سباق أبوظبي الختامي للموسم المنصرم، بعد اجتماع مع الفرق اليوم الاثنين.

"فيا" تتريث في الكشف عن خططها لإعادة هيكلة الفورمولا واحد

على ضوء إكمال التحقيق في القرارات التي اتخذت في السباق فيما يتعلق بسيارة الأمان واستئناف السباق للفة أخيرة، كشف محمد بن سُليّم رئيس "فيا" الجديد عن النتائج في اجتماع مع لجنة الفورمولا واحد في لندن.

لكن وبدلاً من استغلال الفرصة وطرح التعديلات المرغوبة، قررت "فيا" الانتظار قليلاً قبل تأكيد ما تريد تنفيذه من تغييرات.

وضمن بيان أصدرته "فيا"، صرح بن سُليّم بأنه أراد الحصول على آراء وانطباعات الفرق ضمن اللجنة حيال خطة "فيا"، لضمان أفضل نتيجة ممكنة من تلك التغييرات.

حيث جاء في البيان: "قادَ رئيس ’فيا’ نقاشات مفصلة حيال جائزة أبوظبي الكبرى 2022".

وأكمل البيان: "سيتم تضمين آراء وانطباعات الفرق حيال المسألة في تحليل الرئيس للمسألة، وسيتم نشر التغييرات الهيكلية وخطة العمل في الأيام المقبلة".

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ولم يتم الكشف عن أية تفاصيل عن نتائج التحقيق أو أية خطط محتملة. حيث من المتوقع أن تكون تلك التغييرات المذكورة متعلقة بكيفية إدارة السباقات في البطولة، بحيث يتم تقديم دعم أفضل لمدير السباق.

وما زال مستقبل مايكل ماسي مدير السباقات الحالي غير واضح، حيث اعترفت "فيا" بأن منصبه قد يكون مهدداً.

وتعتبر كيفية التعامل مع مسألة الجدل في السباق الختامي أول مهمة كبيرة للرئيس الجديد محمد بن سُليّم.

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الفورمولا واحد تؤكد إقامة ثلاثة سباقات قصيرة في موسم 2022 مع تغييرات في توزيع النقاط
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الفورمولا واحد تؤكد إقامة ثلاثة سباقات قصيرة في موسم 2022 مع تغييرات في توزيع النقاط
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