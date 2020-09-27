"فيا" تتراجع عن نقطتَي عقوبة هاميلتون وتوجّه غرامة إلى مرسيدس

تلقّى هاميلتون عقوبة 10 ثوانٍ كعقوبة لخرقَين منفصلين أثناء التدرّب على الانطلاقة قبيل سباق الأحد على حلبة سوتشي.

وطبّق البريطاني عقوبته خلال السباق، وهو ما أدّى إلى تراجعه إلى المركز الثالث في الوقت الذي فاز فيه زميله فالتيري بوتاس.

كما تلقّى هاميلتون نقطتَي عقوبة على رخصة قيادته، ليرتفع رصيده إلى 10 نقاط في فترة 12 شهرًا، ما تركه أمام نقطتين فقط قبل حظره من المشاركة في سباق.

لكنّ مراقبي "فيا" تراجعوا الآن عن نقطتَي العقوبة ووجّهوا غرامة ماليّة إلى مرسيدس بقيمة 25 ألف يورو.

وجاء في بيانهم: "تلقّى سائق السيارة 44 تعليمات من فريقه بإجراء تدرّب على الانطلاقة في المكان غير المناسب".

وأضاف: "تمّ تأكيد ذلك من قبل المراقبين بعد الاستماع إلى المحادثات اللاسلكيّة بين الفريق والسائق".

وأكمل: "بناءً على هذه المعلومة فقد عوّض المراقبون نقاط العقوبة بغرامة ماليّة على المتنافس (فريق مرسيدس) قدرها 25.000 يورو".