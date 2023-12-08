"فيا" تتراجع عن التحقيق حول الزوجين توتو وسوزي وولف

أعلنت "فيا" أن قسم الامتثال للقوانين يحقق في احتمال وجود تضارب في المصالح بين أحد مدراء فرق الفورمولا واحد وبين عضو في إدارة مؤسسة الفورمولا واحد.

وأشار تقرير صدر مؤخراً عن مجلة "بزنس إف1" إلى تعليق من قبل وولف خلال أحدث اجتماع لمدراء الفرق، جاء بناء على معلومة ليست قادمة إلا من مؤسسة الفورمولا واحد نفسها، ما كان الدافع الأساسي وراء شكوى مدراء الفرق الآخرين.

وجاء في بيان صدر من قبل "فيا"، لم يتم فيه ذكر أية أسماء: "’فيا’ على دراية بالتكهنات الإعلامية حول إمكانية وجود معلومات سرية تم تمريرها إلى أحد مدراء فرق الفورمولا واحد من قبل شخص في مؤسسة الفورمولا واحد. قسم الامتثال للقوانين ينظر في هذه المسألة".

وضمن خطوة غير مسبوقة وموحدة لدعم سوزي وولف بشكل خاص، أصدرت جميع الفرق بياناً موحداً مساء يوم الأربعاء أكدت فيه أنها ليست السبب وراء تحقيق "فيا".

حيث جاء في البيانات المتماثلة: "بوسعنا التأكيد على أننا لم نقدم أية شكاوى إلى ’فيا’ فيما يتعلق بادعاءات تسرب معلومات سرية ما بين أحد مدراء الفرق وأحد أعضاء مؤسسة الفورمولا واحد".

"نحن مسرورون وفخورون بدعم مديرة أكاديمية الفورمولا واحد عبر التزامنا بدعم مشاركة من فرقنا للموسم المقبل".

وفي وقت سابق كذلك، صرح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل والمعروف بعلاقته المتوترة مع توتو وولف في الماضي، أن فريقه لم يقدم أية شكوى رسمية إلى "فيا".

نتيجة لكل ذلك، كشفت "فيا" أنها راضية عن عدم وجود أي تضارب في المصالح، وأن التحقيق سينتهي.

حيث جاء في بيان خاص: "بعد مراجعة قانون قواعد سلوك إدارة الفورمولا واحد وسياسة تضارب المصالح في الفورمولا واحد، والتأكيد بأن إجراءات الحماية المناسبة كانت مطبقة لمنع أي تضارب في المصالح، فإن ’فيا’ راضية بأن نظام إدارة الامتثال في مؤسسة الفورمولا واحد متين بما يكفي لمنع أي تسرب لمعلومات غير مصرّح بها".

وأكمل البيان: "بوسع ’فيا’ التأكيد على عدم وجود أي تحقيق جارٍ فيما يتعلق بالنواحي الأخلاقية أو قوانين الالتزام، تجاه أي فرد".

واختتم البيان: "كهيئة تنظيمية، فإنه من واجب ’فيا’ ضمان نزاهة الرياضة العالمية. وتجدد ’فيا’ تأكيدها على التزامها بنواحي النزاهة والعدل".