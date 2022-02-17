عاجل: "فيا" تتخلى عن ماسي كمدير للسباقات في الفورمولا واحد

بعد إعلان نتائج تحقيق ما جرى في جائزة أبوظبي الكبرى الختامية المثيرة للجدل، قررت "فيا" تغيير طريقة إدارة السباقات في البطولة.

حيث أكد محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي لرياضة السيارات "فيا" أن مايكل ماسي لن يبقى ضمن منصبه كمدير لسباقات الفورمولا واحد وذلك بعد التحقيق المفصل في كيفية إدارة سباق أبوظبي الختامي لموسم 2021.

ولن يعمل ماسي كمدير للسباقات بعد الآن، لكن عُرض عليه منصب آخر ضمن "فيا".

بدلاً من ذلك، وبدءاً من التجارب الشتوية في برشلونة، ستُبدل "فيا" بين إدواردو فريتاس مدير سباقات بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" ونيلز ويتيش مدير سباقات بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام".

كما سيحظيان بدعم من قبل هيربي بلاش نائب الراحل تشارلي وايتينغ مدير السباقات السابق.

وسيعود بلاش مدير فريق برابهام السابق ليلعب دور مستشار دائم بعد غيابه منذ نهاية موسم 2016، حين انتقل للعمل مع فريق ياماها في منافسات سوبر بايك.

وعلاوة على تغيير مدير السباق، قدمت "فيا" نظام إدارة السباق الافتراضي: حيث أكد بن سُليّم كذلك بأن إدارة السباق ستتلقى مساعدة عن بُعد من قبل منشأة تابعة إلى "فيا"، من المتوقع أن تكون في جنيف، يمكن تشبيهها بتقنية "فار" في كرة القدم.

إضافة إلى حظر تواصل مدراء الفرق مع مدير السباق، وأنّ إجراءات تجاوز السيارات المتأخرة خلف سيارة الأمان ستتم دراستها.



وضمن فيديو نشرته "فيا" أكد بن سُليّم أن خطته تلقت الموافقة من قبل ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة، وكذلك مدراء الفرق خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد في لندن.

حيث قال: "بداية، لمساعدة مدير السباق في اتخاذ القرارات، سيتمّ إنشاء غرفة إدارة السباق".

وأكمل: "تماماً مثل نظام مساعدة الحكم بالفيديو ’فار’، في كرة القدم، حيث سيتم ذلك عبر أحد مكاتب ’فيا’ لتقديم الدعم من خارج الحلبة".

وتابع: "ضمن اتصال مباشر مع مدير السباق، سيتم تقديم المساعدة فيما يتعلق بالقوانين التقنية باستعمال أحدث المعدات التقنية".

وأردف: "ثانياً، التواصل اللاسلكي المباشر خلال السباق، والذي يُذاع حالياً بشكل مباشر عبر القنوات التلفزيونية سيتم منعه، بهدف حماية مدير السباق من أية ضغوطات، والسماح له باتخاذ قراراته بسلام".

واسترسل: "سيكون من الممكن طرح الأسئلة على مدير السباق، وفقاً لطريقة محددة وواضحة".

واستطرد: "ثالثاً، إجراءات السيارات المتأخرة خلف سيارة الأمان سيعاد النظر فيها من قبل لجنة القوانين الرياضية للفورمولا واحد، وستقدم نتائجها خلال الاجتماع التالي للجنة الفورمولا واحد مع بداية الموسم المقبل".

وأكد بن سُليّم أن فريق إدارة السباقات الجديد سيعمل للمرة الأولى خلال تجارب برشلونة الشتوية الأسبوع المقبل.

فقال: "سيعمل نيلز ويتيش وإدواردو فريتاس بشكل متناوب في مركز مدير السباق، بمساعدةٍ من هيربي بلاش كمستشار دائم".

وأكمل: "سيُعرض على مايكل ماسي، الذي نجح في تقديم عمل جيد جداً خلال السنوات الثلاث السابقة كمدير للسباقات بعد رحيل تشارلي وايتينغ، منصب جديد مع ’فيا’".

واستطرد: "قدمتُ هذه الخطة إلى أعضاء المجلس العالمي لرياضة السيارات ونالت الموافقة الكاملة".

وأضاف: "مع هذه الخطط، تفتح ’فيا’ باباً لخطوة جديدة في مجال التحكيم ضمن الفورمولا واحد. من دون الحكام لن تكون هناك رياضة. احترام ودعم الحكام من ضمن جوهر ’فيا’".

واختتم: "لهذا ستكون التغييرات الهيكلية أساسية لناحية تقديم تطور واضح يتلاءم مع تطلعات السائقين، الفرق، المصنعين، المنظمين وبالطبع الجمهور".