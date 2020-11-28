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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

"فيا" تتخلى عن شطب الأزمنة إثر خرق حدود المسار في البحرين

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"فيا" تتخلى عن شطب الأزمنة إثر خرق حدود المسار في البحرين

اتّخذ مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد خطوة غير اعتيادية بالتخلّي عن شطب أزمنة اللفات في حالة خرق حدود المسار في البحرين، وذلك بعد مناقشات مع السائقين يوم أمس الجمعة.

تمّت مراقبة حدود المسار عند المنعطف الرابع لحلبة الصخير للمرة الأولى خلال التجارب الافتتاحية، مع وجود الخطر المعتاد بفقدان زمن اللفة في حالة أيّة خروقات.

وقد شهدت حصتا التجارب الحرة بالأمس شطب 33 زمنًا، حيث كان لويس هاميلتون على رأس تلك القائمة بخمسة أزمنة، تلاه سيباستيان فيتيل، بيير غاسلي، أليكسندر ألبون ونيكولاس لاتيفي بأربعة لكل منهم، ومن ثم خسارة رومان غروجان وكيمي رايكونن لثلاثة أزمنة لكل منهما.

وتمّت إثارة المسألة خلال اجتماع السائقين من قِبَل فيتيل، والذي أشار إلى أنّه لم تكن هنالك مطلقًا من قبل حاجة لمراقبة حدود المسار عند المنعطف الرابع.

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كما أشار هاميلتون وآخرون إلى أنّ مراقبة حدود المسار في الجائزة الكبرى نفسها قد يفسد التسابق، حيث أنّ ذلك المنعطف تحديدًا قد يخلق فرصًا للتجاوز، إلى جانب أنّ هنالك أفضلية ضئيلة فيما يتعلّق بزمن اللفة عند الانحراف عن المسار.

وقد وافق ماسي على مراجعة الوضع، وضمن النسخة الأحدث من ملاحظاته التي أصدرها قُبيل انطلاق التجارب الحرة الثالثة، أكّد ماسي أنّ أزمنة اللفات لن تكون عرضة للشطب.

حيث كتب قائلًا: "حدود المسار عن مخرج المنعطف الرابع لن تتم مراقبتها فيما يتعلّق بتسجيل زمن سريع، حيث أنّ الحدود المُعرِّفة للمسار هي العشب الصناعي والمنطقة الحصوية في ذلك الموقع".

وبالرُغم من أنّ السائقين يرون المنعطف الرابع كفرصة ممكنة للتجاوز، لكنّ ماسي أوضح أيضاً أنّ أيّ سائق يكتسب أفضلية قد يتعيّن عليه إعادة المركز، مُشيرًا إلى أنّه "في كل الحالات خلال السباق سيتم تذكير السائقين بأحكام المادة رقم 27.3 من القوانين الرياضية". والتي تنصّ على أنّه "في حالة انحرفت سيارة عن المسار، على السائق أن يعود فقط عندما يكون ذلك آمنًا ومن دون كسب أفضلية دائمة. ووفق تقدير مدير السباق، قد يُمنح السائق الفرصة لإعادة كامل أيّة افضلية اكتسبها من خلال خروجه عن المسار".

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