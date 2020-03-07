السماح للسائقين بتغيير تصاميم خوذهم خلال السباقات في 2020
المشاركات
التعليقات
07-03-2020
تراجع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن القانون المقيّد لعدد المرات التي يسمح بها للسائقين تغيير تصاميم خوذهم خلال الموسم الواحد.
تمّ اعتماد القانون في البداية لمساعدة المتابعين على تمييز السائقين بسهولة. لكنه لم يتلقَ الترحيب الملائم نظراً لأن العديد من المشاركين أرادوا تغيير تصاميم خوذهم بشكل دوري، مثل دانيال ريكاردو وسيباستيان فيتيل.
وينصّ القانون: "بهدف تسهيل تمييز السائقين عن بعضهم البعض على الحلبة، يجب على تصميم ألوان خوذة السائق - باستثناء جولة واحدة يختارها السائق - أن يبقى واحداً طوال الموسم".
وجاء كذلك في نص القانون السابق: "سيكون من المسموح للسائق كذلك تغيير خوذته كذلك في حال بدّل فريقه خلال الموسم".
ومع موافقة الفرق على التخلي عن القانون هذا، فقد تمّ التخلي عنه رسمياً من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات، الذي أشار إلى أنه بات من المسموح للسائقين تغيير تصاميم ألوان خوذهم بين سباقات البطولة.
اقرأ أيضاً:
المقال التالي
تحميل التعليقات
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
السماح للسائقين بتغيير تصاميم خوذهم خلال السباقات في 2020
المشاركات
التعليقات
منصة السباق
١٢ مارس - ١٥ مارس
التجارب الحرة الأولى الانطلاقة خلال
5 يوماً
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرة الأولى
|
الخميس ١٢ مارس
الجمعة ١٣ مارس
|
18:00
12:00
|
|التجارب الحرة الثانية
|
الخميس ١٢ مارس
الجمعة ١٣ مارس
|
22:00
16:00
|
|التجارب الحرة الثالثة
|
الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
|
20:00
14:00
|
|التجارب التأهيلية
|
الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
|
23:00
17:00
|
|السباق
|
السبت ١٤ مارس
الأحد ١٥ مارس
|
22:10
16:10
|
الأكثر شعبية
جدول
فورمولا 1
- فورمولا 1
- موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
مقدمة من قبل
|
١٢ مارس - ١٥ مارستذاكر
|
١٩ مارس - ٢٢ مارستذاكر
|
٢ أبريل - ٥ أبريلتذاكر
|
٣٠ أبريل - ٣ مايوتذاكر
|
٧ مايو - ١٠ مايوتذاكر
|
٢١ مايو - ٢٤ مايوتذاكر
عرض الشرائح