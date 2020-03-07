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السماح للسائقين بتغيير تصاميم خوذهم خلال السباقات في 2020

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السماح للسائقين بتغيير تصاميم خوذهم خلال السباقات في 2020
07-03-2020

تراجع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن القانون المقيّد لعدد المرات التي يسمح بها للسائقين تغيير تصاميم خوذهم خلال الموسم الواحد.

تمّ اعتماد القانون في البداية لمساعدة المتابعين على تمييز السائقين بسهولة. لكنه لم يتلقَ الترحيب الملائم نظراً لأن العديد من المشاركين أرادوا تغيير تصاميم خوذهم بشكل دوري، مثل دانيال ريكاردو وسيباستيان فيتيل.

وينصّ القانون: "بهدف تسهيل تمييز السائقين عن بعضهم البعض على الحلبة، يجب على تصميم ألوان خوذة السائق - باستثناء جولة واحدة يختارها السائق - أن يبقى واحداً طوال الموسم".

وجاء كذلك في نص القانون السابق: "سيكون من المسموح للسائق كذلك تغيير خوذته كذلك في حال بدّل فريقه خلال الموسم".

ومع موافقة الفرق على التخلي عن القانون هذا، فقد تمّ التخلي عنه رسمياً من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات، الذي أشار إلى أنه بات من المسموح للسائقين تغيير تصاميم ألوان خوذهم بين سباقات البطولة.

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