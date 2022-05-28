"فيا" تتّخذ الخطوة الأولى لتسهيل مراقبة حرارة الوقود

بالكاد تمكّن فيرشتابن من التوجّه إلى شبكة الانطلاق في برشلونة قبل إغلاق خطّ الحظائر وذلك نتيجة انتظار فريقه لارتفاع حرارة الوقود إلى الحدّ الأدنى المسموح به.

ويجب أن تكون حرارة الوقود أقلّ بـ 10 درجات مئويّة كحدٍ أقصى من درجة حرارة الجوّ الرسميّة الظاهرة في نظام التوقيت الرسمي لـ "فيا" قبل ساعتين من بداية السباق، أو ساعة قبل بداية حصّة تجارب حرّة.

وعلى الفرق ضمان تجاوز الوقود لدرجة الحرارة الدنيا أثناء مغادرة السيارة للمرآب، حيث تقوم "فيا" بمراقبة الحرارة بشكلٍ حي عبر مقياس تدفّق الوقود القياسي.

ويتمّ تقريب درجة الحرارة إلى الدرجة الكاملة التالية. وكانت درجة الحرارة في فلك 34 درجة وبضعة أعشارٍ في إسبانيا قبل السباق، لذا كانت الفرق أن يتمّ احتساب 34 الدرجة الرسميّة، وبالتالي 24 درجة بالنسبة للوقود.

لكنّ "فيا" أعلنت أنّ الحرارة 35 درجة، وهو ما ترك فريقَي ريد بُل وألفا تاوري على الحافة، حيث غادر فيرشتابن وبيير غاسلي خطّ الحظائر قبل ثوانٍ قليلة من إغلاقه.

وكان هناك جدلٌ لاحقٌ بشأن إجراءات "فيا"، وضمن تحديث الجمعة في مذكّرة مدير السباق في موناكو أمسٍ الجمعة، أشار إدواردو فريتاس إلى أنّ رقمًا أكثر دقّة سيُستخدم من الآن فصاعدًا لتفادي أيّ إرباك، أي باعتبار الأجزاء بعد الفاصلة من الآن فصاعدًا.