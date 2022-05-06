"فيا" تتحرّى خصائص سيارة فيراري في ظلّ الأسئلة حول اختبارات الإطارات

كانت فيراري واحدة من بين أربعة فرقٍ شاركت في يومي تجارب الإطارات إثر جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للمساعدة على تطوير إطارات بيريللي لموسم 2023.

لكن تبيّن أنّ منافسيها طالبوا بتوضيحات حول امتثال فيراري للقوانين على صعيد استخدامها لخصائص أرضيّة مختلفة خلال يوم تجاربها.

وكان الفريق قد استعان بشارل لوكلير صباح الأربعاء، بينما استلم كارلوس ساينز الإبن مهام القيادة بعد الظهر، حيث أظهرت الصور استخدام كلٍ منهما لخصائص أرضيّة مختلفة.

وتُعتبر قوانين تجارب الإطارات في البطولة بغاية الصرامة على صعيد حدّ ما يُسمح للفرق باستخدامه، حيث أشارت الفرق المنافسة إلى ما يبدو استخدام ساينز لخصائص أرضيّة جديدة (الصورة أسفله).

ويُتفهّم أنّ المشكلة تتمحور بالأساس حول خصائص الأرضيّة المستخدمة في فترة ما بعد الظهر.

ففي حين يُتفهّم أنّ أرضيّة سيارة لوكلير كانت نسخة عن الأرضيّة التي تسابق بها في البحرين، تبقى هناك ضبابيّة بشأن استخدام أرضيّة ساينز مسبقًا أم لا.

وللامتثال للقوانين، كان على فيراري استخدام المكوّنات في واحدة من التجارب الشتويّة في حال لم يتمّ التسابق بها.

لكنّ جانبًا آخر قد يُصبح عاملًا في المسألة في المقابل هو التفسير الدقيق لعبارة "المكوّنات" في القوانين، وذلك في ما يتعلّق بالتصميمات المعدّلة فحسب.

ونفت فيراري الكشف عن التفاصيل الكاملة لمكان وزمان استخدام أرضيّة ساينز مسبقًا، لكنّ الفريق يُصرّ على أنّه امتثل بالكامل للقوانين وهو مرتاحٌ حيال الوضع الحالي.

ويتفّهم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ فريقَين على الأقلّ تواصلا مع "فيا" للتثبّت من قانونيّة ما فعلته فيراري، لكنّ الفرق الأخرى تتابع المسألة عن كثب كذلك.

وأشارت مصادر إلى أنّ الهيئة الحاكمة على تواصل مباشرٍ الآن مع فيراري للاستفسار عمّا استخدمته في التجارب لضمان الامتثال للقوانين بشكلٍ كامل.

ويشهد تصميم الأرضيّة الجديد الذي يتمحور حوله الجدل حافة معدّلة، حيث تخلّى عن جنيّح الحافة المستوحى من مكلارين.

كما أنّه يتضمّن شريطًا مثبّتًا أسفل الأرضيّة بشكلٍ مماثلٍ لتصميم ريد بُل والذي يُعتبر مكوّنًا أساسيًا في المساعدة على منع ظاهرة الارتدادات.