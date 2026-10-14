فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

"فيا" تتحرك لحظر حيلة ريد بُل الانسيابية قبل موسم 2027

يستعد الاتحاد الدولي للسيارات لإغلاق ثغرة تقنية استغلها فريق ريد بُل في تصميم المنطقة السفلية من جوانب سيارته، بعدما لجأت أودي إلى نسخ الحل نفسه.

منشور: 14-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

إسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أندي هون

إذا كان هناك أمر يحبه مهندسو الفورمولا 1 أكثر من القهوة، فهو العثور على ثغرة صغيرة في صياغة القوانين واستغلالها لصالح سيارة قادرة على المنافسة على الألقاب. لكن ريد بُل اكتشفت مؤخرًا أن متعة هذه الحيل لا تدوم إلى الأبد.

وفقًا لتقرير نشره موقع "أوتو ريسر" بقلم روزاريو جوليانا، تحرك الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" رسميًا لإغلاق حيلة انسيابية ذكية أدخلتها ريد بُل في وقت سابق من الموسم الحالي، ما يعني أن الفريق سيضطر إلى إعادة تصميم هذا الجزء من السيارة استعدادًا لموسم 2027.

كيف اكتشف كريغ سكاربورو حيلة الكابل لدى ريد بُل؟

لفهم ما تسعى "فيا" إلى منعه، يجب النظر إلى شكل الجزء السفلي من جوانب السيارة. فمن الناحية العامة، يسعى مهندسو الانسيابية إلى تصميم حواف حادة للغاية في الهيكل الخارجي للجوانب، بهدف شق الهواء المضطرب وتوجيه تدفق الهواء بسلاسة نحو أرضية السيارة. لكن قوانين "فيا" تشترط وجود انحناءات ناعمة بدلًا من الحواف الحادة، ولذلك تفرض القوانين التقنية حدًا أدنى كبيرًا لنصف قطر انحناء هذه الأسطح.

وهنا وجد فريق التصميم في ريد بُل طريقة ذكية لاستغلال صياغة القوانين. فكما أوضح المحلل التقني المعروف في الفورمولا 1 كريغ سكاربورو عبر إنستغرام، بالتزامن مع جائزة بريطانيا الكبرى، استغل الفريق استثناءً صغيرًا في النص المتعلق بدعامة تثبيت أرضية السيارة.

إذ أضاف الفريق كابلًا هيكليًا يمتد على طول الحافة السفلية لجانب السيارة. وبما أن القوانين تسمح للهيكل الخارجي القريب مباشرة من هذه الدعامة بأن يمتلك نصف قطر انحناء صغيرًا يبلغ 20 مليمترًا، تمكنت ريد بُل من تصميم منطقة سفلية أكثر حدة وعدوانية مقارنة بالفرق التي تستخدم التصميم التقليدي للهيكل الخارجي.

وظهرت هذه الحيلة للمرة الأولى على سيارة ريد بُل "آر بي 22" خلال جائزة النمسا الكبرى، وحققت نجاحًا كافيًا دفع أودي إلى نسخ الحل بوضوح خلال جائزة باكو بعد عدة جولات. وعلّق أحد المشجعين على منشور سكاربورو قائلًا: "القوانين الثابتة تمنح العقول المبدعة ما تعمل عليه!".

الحظر المرتقب في موسم 2027

لكن ريد بُل والفرق التي نسخت فكرتها لن تتمكن من الاحتفاظ بهذا الحل في الموسم المقبل، إذ لا ينوي المندوبون التقنيون لدى "فيا" السماح باستمرار استخدامه.

وذكر موقع "أوتو ريسر" أن "فيا" تعمل على تعديل القوانين التقنية لموسم 2027، بحيث يُخفض الحد المسموح به لأبعاد دعامة تثبيت الأرضية إلى 5 مليمترات فقط. ومن خلال تقليص هذا الحد، سيغلق واضعو القوانين الثغرة التي أتاحت لريد بُل إحاطة الدعامة بهيكل خارجي ذي حواف أكثر حدة.

ومن شأن هذا التعديل أن يحظر التصميم الحالي عمليًا، ما سيجبر ريد بُل وأودي على إعادة تصميم الجزء السفلي بالكامل من جانبي السيارتين استعدادًا لموسم 2027.

وتتكرر بذلك إحدى الحكايات المألوفة في الفورمولا 1: يعثر فريق على ثغرة في القوانين، ثم تحذو الفرق الأخرى حذوه، قبل أن تتدخل "فيا" لإغلاقها في التحديث التالي للقوانين. ومع ذلك، لا بد من الإشادة بقدرة ريد بُل على الابتكار، إذ سيكون أمام قسم الانسيابية لديها حتى التجارب الشتوية لإيجاد حيلة جديدة.

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق خمسة أمور رئيسية تكشفها تفاصيل الإعلان الكبير عن جائزة أفريقيا الكبرى للفورمولا 1 في رواندا

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

ريد بُل ريسينغ





كل ما تريدون معرفته عن الجولة الختامية لتحدي جي تي العالمي في بورتيماو بمشاركة ماكس فيرستابن



تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا



تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا 1 س



كل ما تريدون معرفته عن الجولة الختامية لتحدي جي تي العالمي في بورتيماو بمشاركة ماكس فيرستابن





كريستيان هورنر يشكك في هوية ريد بُل الحالية مع لورون ميكيز: "لم يعد هنالك ذلك التمرّد الإيجابي"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



2 س



كريستيان هورنر يشكك في هوية ريد بُل الحالية مع لورون ميكيز: "لم يعد هنالك ذلك التمرّد الإيجابي"





تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار





"فيا" تتحرك لحظر حيلة ريد بُل الانسيابية قبل موسم 2027



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



30 دقيقة



"فيا" تتحرك لحظر حيلة ريد بُل الانسيابية قبل موسم 2027





خمسة أمور رئيسية تكشفها تفاصيل الإعلان الكبير عن جائزة أفريقيا الكبرى للفورمولا 1 في رواندا



فورمولا 1



F1 فورمولا 1 38 دقيقة



خمسة أمور رئيسية تكشفها تفاصيل الإعلان الكبير عن جائزة أفريقيا الكبرى للفورمولا 1 في رواندا





كل ما تريدون معرفته عن الجولة الختامية لتحدي جي تي العالمي في بورتيماو بمشاركة ماكس فيرستابن



تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا



GTWE تحدي جي تي العالمي للتحمّل في أوروبا 1 س



كل ما تريدون معرفته عن الجولة الختامية لتحدي جي تي العالمي في بورتيماو بمشاركة ماكس فيرستابن





كريستيان هورنر يشكك في هوية ريد بُل الحالية مع لورون ميكيز: "لم يعد هنالك ذلك التمرّد الإيجابي"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



2 س



كريستيان هورنر يشكك في هوية ريد بُل الحالية مع لورون ميكيز: "لم يعد هنالك ذلك التمرّد الإيجابي"

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى





فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة أذربيجان الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟





جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل كتاب أوتوسبورت



جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟





بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل ستيوارت كودلينغ



بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك