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فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

"فيا" تتحرّك حول خدع الأرضيّة قبيل جولة أوستن

يستمرّ الجدل والإثارة على الصعيد التقني بالتوجّه إلى جائزة الولايات المتّحدة الكبرى بشأن الاستغلال المحتمل للأرضيّات في بطولة العالم للفورمولا 1.

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تثبيت طبق "تي"

تثبيت طبق "تي"

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

جاءت الشكوك المتزايدة حول خدعة تعديل ارتفاع سيارة الفورمولا 1 في ظروف خطّ الحظائر المغلق لتدفع "فيا" للإقدام على استجابة فوريّة ضمن بدءًا من جائزة الولايات المتّحدة الكبرى نهاية هذا الأسبوع وفق ما يُمكن لموقعنا "موتورسبورت.كوم" الكشف عنه.

كشفت مصادر أنّ محادثات أُجريت بين عدّة فرق و"فيا" على مدار الأسابيع الأخيرة للتباحث في مخاوف بشأن إيجاد فريق لم يتمّ الكشف عن هويّته لطريقة ذكيّة لتعديل ارتفاع مقدّمة الأرضيّة بين التصفيات والسباق.

وفي ظلّ القدرة على فعل ذلك، حتّى بمقدارٍ طفيف بين التصفيات والسباق، فإنّ ذلك يُوفّر مكسبًا ملحوظًا على صعيد إتقان متطلّبات الارتفاع المختلفة بين اللفّة الواحدة بكمية وقود قليلة والحاجيات الأخرى عندما تكون السيارة أثقل على مدار مسافة سباق.

لكنّ إجراء هكذا تعديلات يُمثّل خرقًا واضحًا للقوانين التقنيّة للفورمولا 1 التي تحظر تغيير أيّ إعدادات انسيابيّة على السيارة – ما عدا زاوية الجناح الأمامي – حالما تدخل السيارة خطّ الحظائر المغلق.

ولضمان عدم امتلاك الفرق لأيّة أدوات تسمح بإجراء هكذا تعديلات سهلة، تضيف المادة 40.9: "يجب أن يكون واضحًا من الفحص المادي أنّه من غير الممكن إحداث تغييرات من دون استخدام أدوات".

لكنّ الشكوك التي تزايدت تمحورت حول تصميم فريقٍ لسيارته بطريقة تسمح بإجراء تعديلات على ارتفاع مقدّمة الأرضيّة – الذي يُعرف كذلك باسم طبق "تي" – عبر تغيير إعدادات في قمرة القيادة.

ويُمكن إجراء هذا التعديل نظريًا بسهولة من قبل ميكانيكي أثناء أعمال تجهيز السيارة الاعتياديّة بين التصفيات والسباق، ولن يتمّ التفطّن إليه من قبل المراقبين من الخارج.

ويُتفهّم أنّ الفرق أُشعرت بإمكانيّة حدوث ذلك عبر الحاجة لتحميل كلّ تفاصيل تصاميم السيارات إلى خوادم "فيا" ضمن المكوّنات مفتوحة المصدر، والتي بوسع جميع المتنافسين الولوج إليها.

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وبناءً على تلك المخاوف، قرّرت "فيا" اتّخاذ بعض التدابير بدءًا من جولة أوستن نهاية هذا الأسبوع.

لكن في حين أنّ الهيئة الحاكمة أوضح أنّ هكذا تصميم يُعتبر غير قانوني، فإنّها قالت كذلك أنّه لا توجد أدلّة حاسمة حيال استخدام هكذا حيلة في الفورمولا 1.

بالرغم من ذلك ستقوم "فيا" بتغيير إجراءاتها بشكلٍ فوري من ناحية تفقّد خصائص مقدّمة الأرضيّة بدءًا من أوستن.

وتأتي هذه الأنباء قبيل نهاية ملحميّة للموسم، وذلك مع تبقي ستّة سباقات وتقارب النقاط في البطولتين.

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