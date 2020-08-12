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"فيا" تتجه لمراجعة قوانين المحادثات اللاسلكية خلال لفة التحمية

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"فيا" تتجه لمراجعة قوانين المحادثات اللاسلكية خلال لفة التحمية
12-08-2020

يتجه الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إلى مراجعة القوانين التي تحكم المحادثات اللاسلكية بين السائق وفريقه خلال لفات التحمية في سباقات الفورمولا واحد، والتي أدت إلى معاقبة سائقي فريق هاس في المجر.

تعود القوانين المذكورة إلى التوجيه التقني الذي صدر موسم 2017، والذي يشدد على ضرورة قيادة السائقين لسياراتهم "لوحدهم ومن دون مساعدة" وذلك عن طريق منع فرقهم من إعطائهم معلومات قد تحسّن من انطلاقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بنقاط تعشيق علبة التروس.

ويشير التوجيه التقني آنف الذكر إلى أن المحادثات المسموحة الوحيدة بين الفرق والسائقين خلال لفة التحمية، هي فقط تلك التي تتعلق بالسلامة.

وفي المجر، أدى هذا القانون لمعاقبة كيفن ماغنوسن ورومان غروجان سائقَي هاس لقاء تغيير إطاراتهما خلال لفة التحمية، ومن ثم الانتقال إلى الإطارات الملساء والانطلاق من خط الحظائر.

وبعد السباق،  تلقت كلتا السيارتين عقوبة 10 ثوانٍ، بينما ازداد غضب غونتر شتاينر مدير الفريق عندما تلقى أليكس ألبون عقوبة 5 ثوانٍ فقط بعد التسبب بدفع ماغنوسن خارج المسار في جائزة بريطانيا الكبرى.

حيث قال الأسبوع الماضي في سيلفرستون: "لا أعتقد أن عقوبة 10 ثوانٍ كانت مناسبة. لأننا أكملنا لفة التحمية، لكننا لم نعد إلى المسار بعد تلك المعلومات، بل دخلنا منصة الصيانة، عاقبنا أنفسنا، ومن ثم تلقينا عشر ثوانٍ كعقوبة".

وتابع: "بينما يقوم أحد السائقين بدفع الآخر وإخراجه من السباق ويتلقى خمس ثوانٍ فقط، بل ويكمل ضمن مراكز النقاط. لذا أعتقد أن هناك فارقاً واضحاً بين العقوبتين".

واسترسل: "لقد رفعنا هذه المسألة إلى ’فيا’، لكنني لم أذكر حادثة ألبون لأنها غير مهمة بالنسبة لي. لا مشكلة لدي بمنح الجميع عقوبة خمس ثوانٍ إن تسببوا بإخراج منافسيهم من السباق، لا مشكلة طالما أن القانون يطبق على الجميع".

واستكمل: "لكن عليهم التفكير في أن السائقين قد يخاطرون ويخرجون منافسيهم من السباقات لأن العقوبة خفيفة جداً، جداً. لكن ذلك ليس قراري. ولا أود تطبيق المزيد من العقوبات على السائقين".

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من جهته، كشف مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد أن التوجيه التقنيّ الأصلي ستتم مراجعته ضمن سياق ما حصل في جائزة المجر الكبرى.

فقال: "سنقوم بمناقشة ذلك مع جميع الأطراف، لأن كل شيء بحاجة إلى مراجعات وتحديثات من فترة لأخرى. وهذا الأمر ينطبق على التوجيهات التقنية كذلك".

وأكمل: "بهذه الطريقة نعمل مع الفرق جميعها، وليس الأفراد فقط".

وأوضح ماسي أن الرغبة بمراجعة التوجيه سابق الذكر بدأت بمناقشات داخلية في "فيا" ولم تأتِ بطلبٍ من الفرق.

فقال: "لم يأتِ ذلك كطلب من الفرق، بل عقب نقاشات داخلية ورأي عام".

واختتم :"إن وجدنا ضرورة إدخال بعض التغييرات، فسنعمل على ذلك بالتأكيد".

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