"فيا" تتّجه لمراجعة قانون النقاط المُخفّضة بعد سباق سوزوكا المحيّر

أدّت الأمطار الغزيرة إلى توقّف مطوّل ضمن جائزة اليابان الكبرى قبل أسبوعين، وهو ما كان يعني الاقتصار على 28 لفّة في المجمل من أصل الـ 53 مع انتهاء حيّز الساعات الثلاث الأقصى.

وبالرغم من ذلك فقد تمّ منح النقاط الكاملة نتيجة طريقة صياغة القانون المتعلّق بالنقاط المخفّضة وتطبيقها فقط في حال عدم استئناف السباق.

ونتج عن ذلك حسم ماكس فيرشتابن للقبه الثاني بعد العقوبة التي تلقاها شارل لوكلير، بالرغم من أنّ سائق ريد بُل لم يكن متأكّدًا من فوزه بالبطولة خلال تواجده في خطّ الحظائر.

وكجزء من مراجعة أحداث سباق سوزوكا، بما في ذلك واقعة دخول الرافعة إلى الحلبة وعبور السائقين بجانبها ما تسبّب في الكثير من المخاوف على صعيد السلامة، أكّدت "فيا" مراجعتها القوانين المتعلّقة بالنقاط المخفّضة.

وجاء في بيانٍ من "فيا": "تمّ تطبيق المادة 6.5 من القوانين الرياضيّة للفورمولا واحد، والتي تغطي توزيع النقاط والحدود الزمنيّة للسباق، بالشكل الصحيح في جائزة اليابان الكبرى".

وأضاف: "لكنّ صياغة القانون ستتمّ مراجعتها من أجل توفير المزيد من التوضيحات خلال المراجعة المقبلة للقوانين الرياضيّة".