"فيا" تتجه لتضييق قوانين حق المراجعة في الفورمولا واحد
علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يتجه إلى تضييق قوانين حق المراجعة، التي تسمح لفرق الفورمولا واحد طلب مراجعة أحد القرارات.
سيتم تقصير النافذة الزمنية المسموحة لتقديم الطلب من 14 يوماً الحالية، إلى 4 أيام أو 96 ساعة فقط.
علاوة على ذلك سيتم اعتماد قيمة مالية للطلب الذي كان مجانياً من قبل.
وتمت مناقشة الخطة قبل طلب فريق هاس حق مراجعة خروقات المسار التي ارتكبها منافسوه في جولة أوستن. الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل "فيا".
لكن، ألقت هذه الحادثة الضوء على التكرار الكبير لمثل هذه الطلبات، وتريد "فيا" من الفرق التفكير مرتين قبل السعي لمثل ذلك.
وإضافة لحالة فريق هاس، فهناك فرق قدمت مثل هذا الطلب وهي: أستون مارتن (السعودية)، فيراري (أستراليا) ومكلارين (النمسا).
وتنوي "فيا" إدخال التعديلات على اللوائح الرياضية العالمية وكذلك قوانينها الخاصة لموسم 2024، بحيث يتم تطبيقها على جميع الفرق ضمن البطولات التي تشرف عليها "فيا" وليس الفورمولا واحد فقط.
في البداية، لم يكن هناك وقت محدد لتقديم حق المراجعة، وبوسع أي فريق آنذاك الاعتراض على أمور حصلت قبل أشهر، ولاحقاً تم تعديل الزمن إلى 14 يوماً وهذا ما استفاد منه فريق هاس مؤخراً.
لكن مع التعديل الجديد فسيصبح الزمن الأقصى هو 96 ساعة فقط، وفي حالات خاصة يمكن تمديده من قبل الحكام إلى 120 ساعة، مع دفع تكلفة التقديم التي ستصبح 6000 يورو، ويتم ردّها فقط في حالة قبول الطلب.
أحدث الأخبار
فريق هاس سيستعمل تحديثات قديمة وجديدة في جولة لاس فيغاس
فريق هاس سيستعمل تحديثات قديمة وجديدة في جولة لاس فيغاس فريق هاس سيستعمل تحديثات قديمة وجديدة في جولة لاس فيغاس
"فيا" تتجه لتضييق قوانين حق المراجعة في الفورمولا واحد
"فيا" تتجه لتضييق قوانين حق المراجعة في الفورمولا واحد "فيا" تتجه لتضييق قوانين حق المراجعة في الفورمولا واحد
أستون مارتن تعترف بالخطأ "المؤلم" لتجربة مكونات جديدة علناً
أستون مارتن تعترف بالخطأ "المؤلم" لتجربة مكونات جديدة علناً أستون مارتن تعترف بالخطأ "المؤلم" لتجربة مكونات جديدة علناً
ريد بُل تلقي الضوء على عملية استعادة بيريز لأدائه في الفورمولا واحد
ريد بُل تلقي الضوء على عملية استعادة بيريز لأدائه في الفورمولا واحد ريد بُل تلقي الضوء على عملية استعادة بيريز لأدائه في الفورمولا واحد
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.