"فيا" تتجه لتضييق قوانين حق المراجعة في الفورمولا واحد

سيتم تقصير النافذة الزمنية المسموحة لتقديم الطلب من 14 يوماً الحالية، إلى 4 أيام أو 96 ساعة فقط.

علاوة على ذلك سيتم اعتماد قيمة مالية للطلب الذي كان مجانياً من قبل.

وتمت مناقشة الخطة قبل طلب فريق هاس حق مراجعة خروقات المسار التي ارتكبها منافسوه في جولة أوستن. الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل "فيا".

لكن، ألقت هذه الحادثة الضوء على التكرار الكبير لمثل هذه الطلبات، وتريد "فيا" من الفرق التفكير مرتين قبل السعي لمثل ذلك.

وإضافة لحالة فريق هاس، فهناك فرق قدمت مثل هذا الطلب وهي: أستون مارتن (السعودية)، فيراري (أستراليا) ومكلارين (النمسا).

وتنوي "فيا" إدخال التعديلات على اللوائح الرياضية العالمية وكذلك قوانينها الخاصة لموسم 2024، بحيث يتم تطبيقها على جميع الفرق ضمن البطولات التي تشرف عليها "فيا" وليس الفورمولا واحد فقط.

في البداية، لم يكن هناك وقت محدد لتقديم حق المراجعة، وبوسع أي فريق آنذاك الاعتراض على أمور حصلت قبل أشهر، ولاحقاً تم تعديل الزمن إلى 14 يوماً وهذا ما استفاد منه فريق هاس مؤخراً.

لكن مع التعديل الجديد فسيصبح الزمن الأقصى هو 96 ساعة فقط، وفي حالات خاصة يمكن تمديده من قبل الحكام إلى 120 ساعة، مع دفع تكلفة التقديم التي ستصبح 6000 يورو، ويتم ردّها فقط في حالة قبول الطلب.