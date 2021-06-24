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"فيا" تتّجه لإبطاء وقفات صيانة الفورمولا واحد

تتّجه "فيا" إلى إبطاء وقفات صيانة الفورمولا واحد من خلال توجيه تقني جديد سيدخل حيّز التطبيق خلال جائزة المجر الكبرى.

"فيا" تتّجه لإبطاء وقفات صيانة الفورمولا واحد

بالإشارة إلى مخاوف على صعيد السلامة، عالجت "فيا" بعض النقاط التي تذمّرت منها بعض الفرق حيال تحقيق بعض منافساتها لوقفات صيانة أسرع ممّا يُمكن تحقيقه من خلال اتّباع القوانين.

وأشارت تلك الفرق إلى أنّ بعض إجراءات التوقّف تتضمّن مستوى أعلى من المكننة أكثر ممّا تسمح به القوانين.

وتتضمّن القوانين التقنيّة للفورمولا واحد قسمًا متعلّقًا بوقفات الصيانة ينصّ على أنّ أنظمة الاستشعار يجب أن تعمل على نحوٍ سلبي.

لكن بدءًا من جائزة المجر الكبرى فإنّ على إجراءات وقفات الصيانة التمتّع بمستوى تسامح مضمّنٍ فيها يسمح بزمن ردّ الفعل البشري لمنح الإشارة.

وتمّ تحديد 0.15 ثانية بين ملاحظة تثبيت صمولة العجلة إلى حين إخبار الميكانيكي الذي يرفع السيارة بإنزالها، ومن ثمّ 0.2 ثانية من نزول السيارة إلى حصول السائق على إشارة الانطلاق.

وتتماشى هذه الخطوة مع ما هو معتمدٌ في عالم ألعاب القوى، إذ أنّ الانطلاقة الخاطئة تشمل أيّ انطلاقة جاءت في غضون 0.1 ثانية من إطلاق المسدّس، حيث يُعتبر ذلك زمن رد الفعل البشري الأدنى.

وتملك الفرق ثلاثة سباقات للاستجابة للمتطلّبات الجديدة كونها قد تحتاج لتغيير إجراءاتها.

أسرع وقفات الصيانة في 2021 حتّى الآن:

المركز الفريق السائق الحدث التوقيت (بالثانية)
1 ريد بُل فيرشتابن البحرين 1.93
2 ريد بُل فيرشتابن أذربيجان 1.98
3 ريد بُل فيرشتابن البرتغال 1.98
4 ريد بُل بيريز البحرين 2.00
5 ريد بُل فيرشتابن موناكو 2.02
6 ريد بُل بيريز فرنسا 2.04
7 أستون مارتن سترول البرتغال 2.08
8 ويليامز راسل أذربيجان 2.13
9 ألفا روميو رايكونن أذربيجان 2.13
10 أستون مارتن سترول إسبانيا 2.16
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