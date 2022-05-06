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"فيا" تبرّئ فيراري بعد تحريها في تجارب الإطارات في إيمولا

برّأت "فيا" فريق فيراري من أيّة أخطاء حيال استخدامه لخصائص أرضيّة مختلفة خلال تجارب الإطارات في إيمولا الأسبوع الماضي.

"فيا" تبرّئ فيراري بعد تحريها في تجارب الإطارات في إيمولا

مثلما كشفنا سابقًا فقد كانت "فيا" في محادثات مع فيراري في ما يتعلّق باستخدام خصائص مختلفة لأرضيّتها في التجارب التي تلت جائزة إيميليا رومانيا الكبرى لتطوير إطارات 2023.

وشُوهد لوكلير بأرضيّة بخصائص قديمة في الفترة الصباحيّة، قبل أن يستلم زميله كارلوس ساينز الإبن السيارة في فترة ما بعد الظهر.

لكنّ الفرق المنافسة انتبهت إلى اختلاف تصميم أرضيّة السيارة حينها، وهو ما قد يُمثّل تعارضًا مع القوانين.

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وبدا أنّ تلك الأرضيّة تُمثّل نسخة محدّثة تتضمّن شريطًا أسفلها ضمن مواصلة الفريق تقييم حلوله للمساعدة على حلّ مشكلة الارتدادات، وهو ما تسبّب في استفسارات من قبل الفرق.

ودفع ذلك "فيا" لتحرّي المسألة للوقوف على ما إذا كان فريق فيراري قد خرق القوانين أم لا.

وعلى إثر حوارٍ بين "فيا" وفيراري في ميامي نهاية هذا الأسبوع لتفقّد المكوّنات التي تمّ استخدامها، يُتفهّم أنّ التحقيق خلص برضا الهيئة الحاكمة حول اتّباع القوانين.

وفي حين أنّه لم يتمّ إصدار بيانٍ رسمي بعد بشأن المسألة، يُتفهّم أنّ فيراري قامت بتغيير الأرضيّة في فترة ما بعد الظهر نتيجة تضرّر الأخرى في الحصّة الصباحيّة.

وتبيّن أنّ الخصائص المركّبة على سيارة ساينز في فترة ما بعد الظهر كانت خصائص قديمة في الحقيقة وسبق اختبارها في مرحلة سابقة من هذا العام، لذا فهي تمتثل للقوانين بالكامل.

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