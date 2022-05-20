"فيا" تبرئ أستون مارتن من أية تشابهات مع سيارة ريد بُل

أدخلت أستون مارتن عدة تحديثات على سيارتها خلال تجارب الجمعة الحرة في إسبانيا شملت العوارض الجانبية، الأرضية، نظام حماية قمرة رأس السائق "الطوق والجناح الخلفي.

لكن سرعان ما ظهرت التشابهات بينها وبين سيارة ريد بُل، ما أدى لتسميتها "ريد بُل الخضراء".

وليست هذه المرة الأولى التي تظهرت فيها السيارة بأمور مماثلة لسيارة أخرى، حيث تم إطلاق تسمية "مرسيدس وردية اللون" عليها في 2020 وذلك لتشبهها الكبير بسيارة 2019 الفائزة باللقب.

وأجرت "فيا" التحقيق للتأكد من مطابقة التحديثات للقوانين خاصة وأن بعض القطع بدت مماثلة لتلك الموجودة على سيارة ريد بُل.

لكن وخلال التحقيق لم تجد "فيا" أن أستون مارتن خرقت القوانين، ما يجعل من التحديثات الجديدة قانونية.

حيث جاء في بيان أصدرته "فيا": "التحقيق الذي شمل تصاميم وتحليلات تفصيلية لعملية التطوير من قبل أستون مارتن، يؤكد عدم وجود أي خرق".

وأكمل البيان: "لذا تم اعتبار تحديثات أستون مارتن مطابقة للقوانين".

بالمقابل، قال متحدث باسم فريق أستون مارتن: "قمنا بمشاركة تفاصيل التحديثات مع ’فيا’. وبعد تحليل البيانات، أكدت ’فيا’ أنّ التحديثات قانونية وتمثل عملاً مستقلاً يتماشى مع القوانين التقنية".