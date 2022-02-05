"فيا" تبدأ البحث عن مدير تنفيذي مع بدء عملية إعادة الهيكلة

تم انتخاب الإماراتي صاحب الـ 60 عاماً كرئيس لأكبر منظمة إدارية لعالم سباقات السيارات بعد حملة انتخابية أكد فيها خططه لإعادة هيكلة المنظمة وتعزيز دورها في جميع أنحاء العالم.

وأكد بن سُليّم السعي لتحسين "فيا" ضمن النواحي الإدارية وكذلك المالية. ويعتبر تعيين مدير تنفيذي حجر الأساس لهذا السعي.

وتمت مناقشة خطط بن سُليّم ضمن اجتماع "فيا" السنوي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد انتخابه، إضافة إلى اجتماعٍ يوم الخميس لمجلس السيارات العالميّ وكذلك المجلس العالمي لمجالَي النقل والسياحة.

واستغل بن سُليّم اجتماع الخميس لمتابعة خططه التي وعد بها لتحديث المنظمة عبر التأكيد على إنشاء مجموعات عمل.

وكانت "فيا" قد صرحت بأنّ مجموعة عمل لترشيح مدير تنفيذي قد تمّ تأسيسها "لمساعدة فريق الرئيس في تحديد المتطلبات الضرورية في شخص المدير التنفيذي فيما يتعلق بقدرته على إدارة العمليات الروتينية للاتحاد".

وهذا ما سيساعد في "تعزيز وتقوية عملية البحث، عبر تعيين ميزانية وجدول عمل للمهمة، ومن ثم تقديم لائحة قصيرة بأسماء المرشحين إلى المجلس العالمي لرياضة السيارات".

علاوة على ذلك، ستقوم مجموعة عمل مختصة بمراجعة الأمور الإدارية باختيار جهةٍ ثالثة استشاريّة تعمل على "تحديد أهم المشاكل المتعلقة بهيكلة ’فيا’، الأولويات التي يجب العمل عليها لمواجهة تلك التحديات، وتطوير خرائط طريقٍ لتقييم ودراسة كل تلك المشاكل".

أخيراً، ستعمل مجموعة مراجعة النواحي المالية على اختيار جهة ثالثةٍ كشركة مراجعات مالية "لتحديد أهم المشاكل المتعلقة بممارسات ’فيا’ المالية من أجل الوصول إلى قرارات حيال الأمور التي يجب تغييرها".

وسيترأس كارميلو سانز دي باروز رئيسُ المجلسِ العالمي الجديدُ أولَ مجموعتَين، بينما سيتشارك رئاسةَ المجموعة الثالثة روبرت ريد نائب رئيس "فيا" وتيم شيرمان.

وسيعمل أعضاء من المجلس العالمي لرياضة السيارات في كلٍ من تلك المجموعات الثلاث، مع فابيانا إكليستون نائبة رئيس "فيا" للمساعدة في البحث عن مدير تنفيذي، كما أن دايفيد ريتشاردز جزء من المجموعة الإدارية.

حيث قال بن سُليّم: "لقد بدأت الحقبة الجديدة لـ ’فيا’، عبر إنشاء مجموعات عمل إدارية تم تأسيسها على أسس الانفتاح والتنوع".

وأكمل: "إن ذلك حجر أساسيّ ضمن استراتيجيتنا، أقدمُ الشكر العميق إلى أعضاء المجلس العالمي لرياضة السيارات الذين وافقوا على هذه التغييرات. بالتأكيد، ستكبر مسؤولية وموضوعية المجالس العالمية - التي تنبثق من أعضائنا".

وأردف: "سيتم تصميم نموذج عمل أكثر كفاءة مع وضع الأولوية لمالكي الأسهم التجارية، وضمان الكفاءة المالية كذلك لـ ’فيا’".

واختتم: "لتحقيق هذه الأهداف ستعمل الأقسام التنفيذية والإدارية معاً عن كثب لضمان تعزيز دور ’فيا’ العالميّ في رياضة المحركات ومجال النقل".