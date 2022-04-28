"فيا" تبحث عن خطة بديلة وسط إصابة مدير سباقات الفورمولا واحد بفيروس كورونا

نائبه إدواردو فريتاس مصاب بالفيروس أيضاً. لكن البرتغالي ملتزم بطبيعة الحال بجولة سبا ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" التي تقام في نفس عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي لم يكن ليسافر إلى فلوريدا من الأساس.

وبعد أستراليا، تعتبر الولايات المتحدة ثاني دولة ضمن روزنامة موسم 2022 للفورمولا واحد والتي تُلزم الوافدين بفحوصات سلبية للفيروس خلال 24 ساعة من دخول البلاد.

ويبدو أن ويتيش وفريتاس - اللذين يقومان بمهمات مدير السباق نيابة عن مايكل ماسي المدير السابق الذي ترك منصبه على ضوء ما حصل في جائزة أبوظبي الكبرى الختامية - لم يكونا في أفضل حال خلال جولة إيمولا كذلك.

وخضعا للفحوصات في بلديهما، حيث تم إعلام الفرق حيال الوضع أثناء اجتماع لجنة الفورمولا واحد في لندن.

وبينما يمتلك ويتيش بعض الوقت للتعافي والعودة بفحوصات سلبية، لكن ليس من الواضح ما ستقوم به "فيا" في حال لم يتمكن من ذلك.

أحد الاحتمالات - غير المرجحة - هو استدعاء ماسي، كما أن سكوت إلكينز مدير سباقات الفورمولا إي الذي عمل كنائب مدير سباقات في الفورمولا واحد سابقاً، هو مرشح محتمل أيضاً.

لكن البديل المرجح هو هيربي بلاش، الذي عمل كنائب مدير السباقات حتى 2014 عندما كان الراحل تشارلي وايتينغ يشغل المنصب.

وتم استدعاء بلاش هذا الموسم للعمل كمستشارٍ أثناء إدارة السباق لمساعدة ويتيش وفريتاس، إضافة إلى تقييم عملهما بالنيابة عن محمد بن سُليّم رئيس "فيا".

وكان بلاش حاضراً خلال السباقات الثلاثة الأولى للموسم، بالرغم من عدم تواجده في إيمولا بسبب التزاماته مع ياماها ضمن بطولة العالم في سوبربايك في آسين.

وكان من المفترض بالفعل خلال جولة ميامي أن يشغل كولين هايوود - والذي استُدعي من الاعتزال في بداية العام - دور النائب كبديل عن فريتاس الذي كان لينشغل في جولة "دبليو إي سي".