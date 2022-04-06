"فيا" تؤكّد 4 مناطق "دي آر اس" على مسار جائزة أستراليا الكبرى

برز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الفورمولا واحد تخطط لوضع مناطق "دي آر اس" إضافية لسباق أستراليا، وذلك بعد تحديث الرسم الخرائطي للمسار على موقع البطولة وإظهاره 4 نقاط تفعيل للنظام.

فيما أتى التأكيد الرسمي لذلك من "فيا" عندما كشفت عن خريطة المسار صباح اليوم الأربعاء في ملبورن، ليسجّل ذلك المرّة الأولى في الفورمولا واحد التي تعتمد فيها أكثر من 3 مناطق "دي آر اس" على مسارٍ لها.

وشهدت جائزة أستراليا الكبرى في نسختها الأخيرة في 2019 ثلاث مناطق "دي آر اس": على المقطع المستقيم، المنعطف الثاني إلى المنعطف الثالث، وبين المنعطفين الـ 12 والـ 13 بالدخول إلى المقطع الأخير.

هذا وتم التعديل بشكل كبير على المسار لسباق هذا العام، حيث تضمّنت التعديلات إزالة المنعطف المزدوج 9 - 10 لخلق مسار سريع من المنعطف الثامن إلى القسم الأيسر-الأيمن السريع السابق عند المنعطف المزدوج 11-12، والذي بات الآن 9-10.

وستكون منطقة "دي آر اس" الرابعة على طول ذلك المسار السريع، والذي يتوجّه إلى اليسار قبل دخول المنعطف التاسع. فيما ستكون نقطة الكشف عند مخرج المنعطف السادس، وكذلك ستكون هي نقطة كشف منطقة "الدي آر اس" التي تمتد بين المنعطفين العاشر والـ 11.

نقطة الكشف الثانية تمّ نقلها من مدخل ما سيكون الآن المنعطف الـ 12 إلى نقطة الكبح للمنعطف الـ 13. وعليه سيمنح ذلك "الدي آر اس" للسائقين على المقطع المستقيم وبين المنعطفين الثاني والثالث كما كان الوضع في الأعوام السابقة.

كما تمّت توسعة عدد من المنعطفات على حلبة ألبرت بارك لسباق هذا العام في محاولة لتحسين التسابق بعد انتقادات الأعوام الماضية. وقد أدت تلك التعديلات إلى تقليل طفيف في طول المسار من 5.303 كلم إلى 5.278 كلم، لكن السباق سيظل يتألف من 58 لفة.