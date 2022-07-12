تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / اتّهام إكليستون بقضيّة فسادٍ حول ممتلكات بقيمة 470 مليون دولار
فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى أخبار عاجلة

"فيا" تؤكّد مغادرة مايكل ماسي

أكّدت "فيا" بشكلٍ رسمي مغادرة مايكل ماسي المدير السابق لسباقات الفورمولا واحد هيكلها الآن.

"فيا" تؤكّد مغادرة مايكل ماسي

تواجد ماسي في الخفاء قبل بداية الموسم الجديدة بعد الإعلان عن عدم مواصلته لعب دور مدير السباقات في 2022 على إثر جدل الجولة الختاميّة في أبوظبي العام الماضي، وأنّه سيتمّ تعويضه بنيلس فيتيتش وإدواردو فريتاس.

لكنّه بقي بمثابة موظّفٍ لدى "فيا"، وكان لا يزال يشرف على بعض المهام بعيدًا عن الحلبات.

وعاد ماسي إلى موطنه أستراليا في أبريل، وكانت كلّ المؤشّرات تفيد باتّجاهه لمغادرة الهيئة الحاكمة منذ ذلك الحين حال الاتّفاق على خطّة في ذلك الشأن.

وضمن بيانٍ أُصدر اليوم الثلاثاء، قالت "فيا" أنّها "تُؤكّد أنّ مايكل ماسي قرّر مغادرة فيا والانتقال إلى أستراليا ليكون قريبًا من عائلته وخوض تحديات جديدة".

وتابع: "لعب دور مدير سباقات الفورمولا واحد ومندوب السلامة طوال ثلاثة أعوام على إثر الوفاة المفاجئة لشارلي وايتينغ في 2019، حيث قام بعدّة وظائف أُوكلت إليه وقام بذلك بشكلٍ احترافي وملتزم".

وأكمل: "تشكر فيا ماسي على التزامه وتتمنى له الأفضل لمستقبله".

المشاركات
التعليقات
اتّهام إكليستون بقضيّة فسادٍ حول ممتلكات بقيمة 470 مليون دولار
المقال السابق

اتّهام إكليستون بقضيّة فسادٍ حول ممتلكات بقيمة 470 مليون دولار

أحدث الأخبار

"فيا" تؤكّد مغادرة مايكل ماسي
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تؤكّد مغادرة مايكل ماسي

اتّهام إكليستون بقضيّة فسادٍ حول ممتلكات بقيمة 470 مليون دولار
فورمولا 1 فورمولا 1

اتّهام إكليستون بقضيّة فسادٍ حول ممتلكات بقيمة 470 مليون دولار

مرسيدس تفتقر "لعُشرين أو ثلاثة" على صعيد الأداء بالمقارنة مع فيراري وريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تفتقر "لعُشرين أو ثلاثة" على صعيد الأداء بالمقارنة مع فيراري وريد بُل

بينوتو كان "متوتّرًا جدًا" لمشاهدة اللفّات الأخيرة من سباق النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو كان "متوتّرًا جدًا" لمشاهدة اللفّات الأخيرة من سباق النمسا

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.