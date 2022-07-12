"فيا" تؤكّد مغادرة مايكل ماسي

تواجد ماسي في الخفاء قبل بداية الموسم الجديدة بعد الإعلان عن عدم مواصلته لعب دور مدير السباقات في 2022 على إثر جدل الجولة الختاميّة في أبوظبي العام الماضي، وأنّه سيتمّ تعويضه بنيلس فيتيتش وإدواردو فريتاس.

لكنّه بقي بمثابة موظّفٍ لدى "فيا"، وكان لا يزال يشرف على بعض المهام بعيدًا عن الحلبات.

وعاد ماسي إلى موطنه أستراليا في أبريل، وكانت كلّ المؤشّرات تفيد باتّجاهه لمغادرة الهيئة الحاكمة منذ ذلك الحين حال الاتّفاق على خطّة في ذلك الشأن.

وضمن بيانٍ أُصدر اليوم الثلاثاء، قالت "فيا" أنّها "تُؤكّد أنّ مايكل ماسي قرّر مغادرة فيا والانتقال إلى أستراليا ليكون قريبًا من عائلته وخوض تحديات جديدة".

وتابع: "لعب دور مدير سباقات الفورمولا واحد ومندوب السلامة طوال ثلاثة أعوام على إثر الوفاة المفاجئة لشارلي وايتينغ في 2019، حيث قام بعدّة وظائف أُوكلت إليه وقام بذلك بشكلٍ احترافي وملتزم".

وأكمل: "تشكر فيا ماسي على التزامه وتتمنى له الأفضل لمستقبله".