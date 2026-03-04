تخطي إلى المحتوى الرئيسي

راسل: التضحية بسرعة المنعطفات ثمن مقبول لمنافسة أقرب على الحلبة في 2026

وضع الخط المستقيم، السوبركلبينغ وغيرها: دليلك الكامل لمصطلحات الفورمولا 1 في 2026

"فيا" تؤكد: لن يتغير حد السرعة القصوى في ممر الصيانة خلال جائزة أستراليا الكبرى 2026

ثمن اللقب: مكلارين تكتفي بحصة محدودة في نفق الهواء

راسل: اختلاف أسلوب القيادة سيتجلّى على حلبات مثل ملبورن وجدة

مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2026: القنوات الناقلة، الإحصائيات والمشاركين والتوقعات الجوية

دبليو إي سي: تأجيل جولة قطر الافتتاحية لموسم 2026 بسبب النزاع في الشرق الأوسط

فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

"فيا" تؤكد: لن يتغير حد السرعة القصوى في ممر الصيانة خلال جائزة أستراليا الكبرى 2026

أكد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" رسميًا أن حد السرعة القصوى في ممر الصيانة خلال جائزة أستراليا الكبرى 2026 لن يتم تخفيضه هذا العام.

تم التحرير:
لافته ملبورن

لافته ملبورن

الصورة من قبل: كارل بينجهام/ صور لات

كان توم موتترام، مدير الفعاليات في جائزة أستراليا الكبرى، قد أعلن أن حد السرعة القصوى في ممر الصيانة سيتم تخفيضه من 80 كم/س إلى 60 كم/س.

وذكر موتترام أن انضمام كاديلاك كالفريق الحادي عشر على شبكة الانطلاق سيؤدي إلى ازدحام إضافي في ممر الصيانة، ولذلك سيتم تقليل الحد القصوى للسرعة لأسباب تتعلق بالسلامة والتنظيم.

حيث قال موتترام لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هذا بالتأكيد يمثل تحديًا".

وأضاف: "مبنى ممر الصيانة لدينا والممر نفسه يُعدان حاليًا من بين الأصغر ضمن روزنامة البطولة". 

وأكمل: "منذ أن علمنا بانضمام الفريق الحادي عشر، عملنا بشكل مكثف مع الفورمولا 1 على توفير أماكن إضافية للضيوف، ومساحات تخزين لوجستية إضافية، ومساحة إضافية في منطقة الصيانة".

وتابع: "لكن للأسف، الشيء الوحيد الذي لا يمكننا تغييره – على الأقل هذا العام – هو منطقة ممر الصيانة".

واسترسل: "كان علينا خفض حدّ السرعة القصوى من 80 كم/س إلى 60 كم/س لأن دخول الفرق إلى منطقة الصيانة سيكون أضيق".

ومع ذلك، أوضحت "فيا" لموقع RacingNews365 أن حدّ السرعة في ممر الصيانة سيبقى عند 80 كم/س.

وبالتالي، ستواصل الفرق إعداد خططها الاستراتيجية بناءً على الحد القياسي الحالي للسرعة.

اقرأ أيضاً:

راسل: التضحية بسرعة المنعطفات ثمن مقبول لمنافسة أقرب على الحلبة في 2026

وضع الخط المستقيم، السوبركلبينغ وغيرها: دليلك الكامل لمصطلحات الفورمولا 1 في 2026

"فيا" تؤكد: لن يتغير حد السرعة القصوى في ممر الصيانة خلال جائزة أستراليا الكبرى 2026

