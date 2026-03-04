كان توم موتترام، مدير الفعاليات في جائزة أستراليا الكبرى، قد أعلن أن حد السرعة القصوى في ممر الصيانة سيتم تخفيضه من 80 كم/س إلى 60 كم/س.

وذكر موتترام أن انضمام كاديلاك كالفريق الحادي عشر على شبكة الانطلاق سيؤدي إلى ازدحام إضافي في ممر الصيانة، ولذلك سيتم تقليل الحد القصوى للسرعة لأسباب تتعلق بالسلامة والتنظيم.

حيث قال موتترام لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هذا بالتأكيد يمثل تحديًا".

وأضاف: "مبنى ممر الصيانة لدينا والممر نفسه يُعدان حاليًا من بين الأصغر ضمن روزنامة البطولة".

وأكمل: "منذ أن علمنا بانضمام الفريق الحادي عشر، عملنا بشكل مكثف مع الفورمولا 1 على توفير أماكن إضافية للضيوف، ومساحات تخزين لوجستية إضافية، ومساحة إضافية في منطقة الصيانة".

وتابع: "لكن للأسف، الشيء الوحيد الذي لا يمكننا تغييره – على الأقل هذا العام – هو منطقة ممر الصيانة".

واسترسل: "كان علينا خفض حدّ السرعة القصوى من 80 كم/س إلى 60 كم/س لأن دخول الفرق إلى منطقة الصيانة سيكون أضيق".

ومع ذلك، أوضحت "فيا" لموقع RacingNews365 أن حدّ السرعة في ممر الصيانة سيبقى عند 80 كم/س.

وبالتالي، ستواصل الفرق إعداد خططها الاستراتيجية بناءً على الحد القياسي الحالي للسرعة.