فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
70 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
77 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
91 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
105 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
133 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
140 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
154 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
161 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
175 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
189 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
196 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
210 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تؤكد لفرق الفورمولا واحد قدرتها على اكتشاف خروقات القوانين

المشاركات
التعليقات
"فيا" تؤكد لفرق الفورمولا واحد قدرتها على اكتشاف خروقات القوانين
15-04-2020

عمد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إلى طمأنة فرق الفورمولا واحد والتأكيد على أنه يمكن الوثوق به لضمان مصداقية البطولة وسط التعقيدات المتزايدة للقوانين التقنية، بالرغم من الجدل المتصاعد حيال التسوية السرية مع فيراري حيال محركها لموسم 2019 المنصرم.

أجرت الهيئة الحاكمة تحقيقاً حيال قانونية وحدة طاقة فيراري لموسم 2019 وسط شكوك من قبل المنافسين بأن الحصان الجامح استفاد من ثغرة في قوانين معدل تدفق الوقود للحصول على قوّة إضافية.

في نهاية المطاف، لم تتمكن "فيا" من إثبات خرق فيراري للقوانين، لذا بدلاً من ذلك خرجت بتسوية سرية مع الفريق الأحمر لوضع نهاية للمسألة.

اقرأ أيضاً:

إحدى العواقب الناتجة عن تلك التسوية تمحورت حول عدم فهم الفرق المنافسة الكامل لما قامت به فيراري الموسم الماضي، ما ترك الكثير من علامات الاستفهام حيال قدرة الهيئة الحاكمة على منع الفرق من خرق القوانين.

وتعليقاً على هذه التكهنات، أوضح جان تود رئيس "فيا" أنه وبينما من غير الممكن ضمان المنع الكامل للفرق من خرق القوانين، لكنه يمتلك الثقة بخبرة طاقم العمل بالإضافة إلى الهيكلية الحديثة للمنظمة لضمان عدم إفلات أي فريق يخرق القوانين من العقوبة.

حيث قال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "على الأغلب باتت المسائل أكثر تعقيداً الآن، لكن، لو نظرنا إلى منظمة ’فيا’ في الوقت الراهن من الناحية التقنية، فإنها لم تكن على الدوام بهذا المستوى الرفيع".

وأكمل: "أعتقد أنه وفي العصر الحديث، مع جميع أولئك ’المسرّبين’، وكل ذلك، فإنه من الصعب للغاية على الفرق الطلب من طواقمها خرق القوانين أو المشاركة بذلك".

وتابع: "مع تغيير أطقم العاملين من فريق لآخر، فإن مثل ذلك (التعاون على خرق القوانين) بات أمراً صعباً جداً".

واختتم: "لكن لو سألتني، هل سنكون قادرين على اكتشاف كل شيء على الإطلاق؟ حينها سيكون الجواب: لا".

المقال التالي
فيتيل: فوز فيراري أهم من المعركة مع لوكلير

المقال السابق

فيتيل: فوز فيراري أهم من المعركة مع لوكلير
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة فرنسا الكبرى

جائزة فرنسا الكبرى

٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

كم حقق غريغ مافي رئيس ليبرتي ميديا من أرباح في 2019؟

2
فورمولا 1

وظيفتي في الفورمولا واحد: سائق سيارة الأمان

3
eSports

نظرة على تاريخ ألعاب الفورمولا واحد الإلكترونية

4
دردشات موتورسبورت

دردشات موتورسبورت: مقابلة مع فراس النمري

أحدث ملفات الفيديو

لفات أسطورية: إيرتون سينا في دونينغتون 1993 01:59
فورمولا 1

لفات أسطورية: إيرتون سينا في دونينغتون 1993

السير ستيرلينغ موس ضمن رالي مونتي كارلو 1967 03:51
فورمولا 1

السير ستيرلينغ موس ضمن رالي مونتي كارلو 1967

ستيرلينغ موس: حياة السباقات 03:41
فورمولا 1

ستيرلينغ موس: حياة السباقات

مقابلة مع الأسطورة الراحل السير ستيرلينغ موس 03:14
فورمولا 1

مقابلة مع الأسطورة الراحل السير ستيرلينغ موس

عودة ستيرلينغ موس إلى سيارة مازيراتي 250أف 01:05
فورمولا 1

عودة ستيرلينغ موس إلى سيارة مازيراتي 250أف

أحدث الأخبار

فيتيل: فوز فيراري أهم من المعركة مع لوكلير
F1

فيتيل: فوز فيراري أهم من المعركة مع لوكلير

كم حقق غريغ مافي رئيس ليبرتي ميديا من أرباح في 2019؟
F1

كم حقق غريغ مافي رئيس ليبرتي ميديا من أرباح في 2019؟

عجاج: أمام الفورمولا واحد "فرصة هائلة" لخفض سقف النفقات
F1

عجاج: أمام الفورمولا واحد "فرصة هائلة" لخفض سقف النفقات

فاسور: أمام الفرق وقت محدود للتركيز على التطوير لملاحقة بعضها البعض
F1

فاسور: أمام الفرق وقت محدود للتركيز على التطوير لملاحقة بعضها البعض

طلب 20.000 جهاز مساعد على التنفس من "مشروع بيتلاين" للفورمولا واحد لمحاربة "كورونا"
F1

طلب 20.000 جهاز مساعد على التنفس من "مشروع بيتلاين" للفورمولا واحد لمحاربة "كورونا"

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.