"فيا" تؤكد لفرق الفورمولا واحد قدرتها على اكتشاف خروقات القوانين

أجرت الهيئة الحاكمة تحقيقاً حيال قانونية وحدة طاقة فيراري لموسم 2019 وسط شكوك من قبل المنافسين بأن الحصان الجامح استفاد من ثغرة في قوانين معدل تدفق الوقود للحصول على قوّة إضافية.

في نهاية المطاف، لم تتمكن "فيا" من إثبات خرق فيراري للقوانين، لذا بدلاً من ذلك خرجت بتسوية سرية مع الفريق الأحمر لوضع نهاية للمسألة.

إحدى العواقب الناتجة عن تلك التسوية تمحورت حول عدم فهم الفرق المنافسة الكامل لما قامت به فيراري الموسم الماضي، ما ترك الكثير من علامات الاستفهام حيال قدرة الهيئة الحاكمة على منع الفرق من خرق القوانين.

وتعليقاً على هذه التكهنات، أوضح جان تود رئيس "فيا" أنه وبينما من غير الممكن ضمان المنع الكامل للفرق من خرق القوانين، لكنه يمتلك الثقة بخبرة طاقم العمل بالإضافة إلى الهيكلية الحديثة للمنظمة لضمان عدم إفلات أي فريق يخرق القوانين من العقوبة.

حيث قال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "على الأغلب باتت المسائل أكثر تعقيداً الآن، لكن، لو نظرنا إلى منظمة ’فيا’ في الوقت الراهن من الناحية التقنية، فإنها لم تكن على الدوام بهذا المستوى الرفيع".

وأكمل: "أعتقد أنه وفي العصر الحديث، مع جميع أولئك ’المسرّبين’، وكل ذلك، فإنه من الصعب للغاية على الفرق الطلب من طواقمها خرق القوانين أو المشاركة بذلك".

وتابع: "مع تغيير أطقم العاملين من فريق لآخر، فإن مثل ذلك (التعاون على خرق القوانين) بات أمراً صعباً جداً".

واختتم: "لكن لو سألتني، هل سنكون قادرين على اكتشاف كل شيء على الإطلاق؟ حينها سيكون الجواب: لا".