جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

"فيا" تؤكّد عدم وجود أيّ تغييرات على نظام نقاط الفورمولا 1

سيبقى نظام النقاط على حاله في بطولة العالم للفورمولا 1 في 2025، وذلك بعد أن صوّتت جميع الفرق بالإجماع ضدّ تغييره ضمن اجتماع لجنة الفورمولا 1 اليوم الثلاثاء.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأوسكار بياستري، مكلارين ولويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأوسكار بياستري، مكلارين ولويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

بدأت عدّة فرق فورمولا 1 الضغط لمراجعة نظام نقاط البطولة الذي يمنح النقاط حتّى المركز العاشر.

وكانت السيارات مننقسمة إلى نصفين في بداية الموسم، وهو ما كان يعني أنّ الفرق الخمسة الأولى دائمًا ما تحجز مراكز النقاط ما لم يحدث أيّ شيء لفريق أستون مارتن خامس أسرع الفرق أو أيٍ من فرق الصدارة حينها.

وجادل البعض بأنّ تمديد مراكز النقاط حتّى الـ 12 أو الـ 14 سيمنح الفرق المتأخّرة دافعًا أكبر للقتال.

وتمّ تباحث المقترح في الاجتماع السابق للجنة الفورمولا 1 في أبريل الماضي، لكن شعر المشاركون أنّ هناك حاجة للتمتّع بوقتٍ كافٍ للتأكّد من الهيكل المناسب والتفكير في أيّة عواقب مخفيّة، لذا تمّ تأجيل المسألة إلى الاجتماع التالي، والذي أقام اليوم الثلاثاء في لندن.

وتمّ الاتّفاق في الاجتماع، الذي حضرته جميع الفرق العشرة وستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة ونيكولاس تومبازيس المسؤول عن شؤون سيارات المقعد الأحادي في "فيا"، على أنّ نظام القوانين الحالي سيبقى على حاله.

اقرأ أيضاً:

كما وافقت لجنة الفورمولا 1 على رفع الوزن الأدنى للسائق والكرسي من 80 إلى 82 كلغ "لما فيه مصلحة السائقين وسلامتهم الجسديّة". ذلك يعني أنّ الوزن الأدنى للسيارة سيزداد بـ 2كلغ، ليرتفع إلى 800 كلغ في 2025.

فضلًا عن ذلك فقد تمّ الاتّفاق على أنّ أيّة تكاليف متعلّقة بعطلة الولادة أو الأبوّة، أو أيّ إجازات مرضيّة، أو تكاليف ترفيه الفرق ستبقى خارج سقف النفقات في الفورمولا 1.

وفي ظلّ وجود خططٍ لزيادة سقف النفقات ليصل إلى حوالي 220 مليون دولار لكن مع نقل المزيد المصاريف تحته، فقد تمّت دراسة فكرة إدخال التكاليف السابق ذكرها تحت سقف النفقات، لكنّ مسألة إجازات الولادة والأبوّة تمّ استبعادها لأنّه قد تُثبّط الفرق عن التعاقد مع النساء.

كما تمّ الاتّفاق على إقامة 9 أيّام تجارب قبل الموسم مقسّمة إلى ثلاث فترات من ثلاثة أيّام تحضيرًا لموسم 2026 بالنظر إلى حاجة الفرق للتحقّق من سياراتها مع انطلاق الحقبة الجديدة.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هورنر: لامبيازي لم يكن يقصد فيرستابن حين قال "تصرفات صبيانية"
المقال التالي وولف يكشف عن نتيجة تجارب أنتونيللي مع مرسيدس

أبرز التعليقات

مروان الوافي
More from
مروان الوافي
هاميلتون يُعارض تزويد سيارات الفورمولا 1 بوحدات تكييف

هاميلتون يُعارض تزويد سيارات الفورمولا 1 بوحدات تكييف

فورمولا 1
هاميلتون يُعارض تزويد سيارات الفورمولا 1 بوحدات تكييف
فيرستابن يتّجه لتلقي عقوبة على شبكة انطلاق سباق بلجيكا

فيرستابن يتّجه لتلقي عقوبة على شبكة انطلاق سباق بلجيكا

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيرستابن يتّجه لتلقي عقوبة على شبكة انطلاق سباق بلجيكا
فيراري ستكشف عن هيكلها التقني المعدّل بعد العطلة الصيفيّة

فيراري ستكشف عن هيكلها التقني المعدّل بعد العطلة الصيفيّة

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيراري ستكشف عن هيكلها التقني المعدّل بعد العطلة الصيفيّة

أحدث الأخبار

ريد بُل يوسعها "إنهاء عقد بيريز" قانونياً

ريد بُل يوسعها "إنهاء عقد بيريز" قانونياً

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريد بُل يوسعها "إنهاء عقد بيريز" قانونياً
مكلارين تكشف عن مقاربتها للمفاضلة بين نوريس وبياستري

مكلارين تكشف عن مقاربتها للمفاضلة بين نوريس وبياستري

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
مكلارين تكشف عن مقاربتها للمفاضلة بين نوريس وبياستري
ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق

ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريد بُل ما زالت تتوقع المزيد من بيريز رغم ضبابية مستقبله مع الفريق
فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد

فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فيرستابن لن يشارك مجدداً في سباقات المحاكاة الليلية خلال جولات الفورمولا واحد

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط