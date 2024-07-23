"فيا" تؤكّد عدم وجود أيّ تغييرات على نظام نقاط الفورمولا 1
سيبقى نظام النقاط على حاله في بطولة العالم للفورمولا 1 في 2025، وذلك بعد أن صوّتت جميع الفرق بالإجماع ضدّ تغييره ضمن اجتماع لجنة الفورمولا 1 اليوم الثلاثاء.
لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأوسكار بياستري، مكلارين ولويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
بدأت عدّة فرق فورمولا 1 الضغط لمراجعة نظام نقاط البطولة الذي يمنح النقاط حتّى المركز العاشر.
وكانت السيارات مننقسمة إلى نصفين في بداية الموسم، وهو ما كان يعني أنّ الفرق الخمسة الأولى دائمًا ما تحجز مراكز النقاط ما لم يحدث أيّ شيء لفريق أستون مارتن خامس أسرع الفرق أو أيٍ من فرق الصدارة حينها.
وجادل البعض بأنّ تمديد مراكز النقاط حتّى الـ 12 أو الـ 14 سيمنح الفرق المتأخّرة دافعًا أكبر للقتال.
وتمّ تباحث المقترح في الاجتماع السابق للجنة الفورمولا 1 في أبريل الماضي، لكن شعر المشاركون أنّ هناك حاجة للتمتّع بوقتٍ كافٍ للتأكّد من الهيكل المناسب والتفكير في أيّة عواقب مخفيّة، لذا تمّ تأجيل المسألة إلى الاجتماع التالي، والذي أقام اليوم الثلاثاء في لندن.
وتمّ الاتّفاق في الاجتماع، الذي حضرته جميع الفرق العشرة وستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة ونيكولاس تومبازيس المسؤول عن شؤون سيارات المقعد الأحادي في "فيا"، على أنّ نظام القوانين الحالي سيبقى على حاله.
كما وافقت لجنة الفورمولا 1 على رفع الوزن الأدنى للسائق والكرسي من 80 إلى 82 كلغ "لما فيه مصلحة السائقين وسلامتهم الجسديّة". ذلك يعني أنّ الوزن الأدنى للسيارة سيزداد بـ 2كلغ، ليرتفع إلى 800 كلغ في 2025.
فضلًا عن ذلك فقد تمّ الاتّفاق على أنّ أيّة تكاليف متعلّقة بعطلة الولادة أو الأبوّة، أو أيّ إجازات مرضيّة، أو تكاليف ترفيه الفرق ستبقى خارج سقف النفقات في الفورمولا 1.
وفي ظلّ وجود خططٍ لزيادة سقف النفقات ليصل إلى حوالي 220 مليون دولار لكن مع نقل المزيد المصاريف تحته، فقد تمّت دراسة فكرة إدخال التكاليف السابق ذكرها تحت سقف النفقات، لكنّ مسألة إجازات الولادة والأبوّة تمّ استبعادها لأنّه قد تُثبّط الفرق عن التعاقد مع النساء.
كما تمّ الاتّفاق على إقامة 9 أيّام تجارب قبل الموسم مقسّمة إلى ثلاث فترات من ثلاثة أيّام تحضيرًا لموسم 2026 بالنظر إلى حاجة الفرق للتحقّق من سياراتها مع انطلاق الحقبة الجديدة.
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