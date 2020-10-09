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"فيا" تُؤكّد خطّة الطوارئ في نوبورغرينغ لتفادي تكرار مشاكل الجمعة

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"فيا" تُؤكّد خطّة الطوارئ في نوبورغرينغ لتفادي تكرار مشاكل الجمعة
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أكّدت "فيا" توصّلها إلى خطّة طوارئ لتفادي تكرار خسارة حصص التجارب الحرّة من جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد مثلما حدث اليوم الجمعة على حلبة نوربورغرينغ.

لم تتمكّن البطولة من إقامة حصّتي التجارب الحرّة الأولى والثانية بسبب سوء الأحوال الجويّة التي كانت تعني عدم قدرة الحوّامة الطبيّة على الطيران نحو المستشفى المحليّ.

ويُمكن إتمام عمليّة النقل إلى المستشفى عبر الطرقات، لكن يجب إكمالها ضمن مجال 20 ثانية، وهو ما لا يُعدّ ممكنًا، وبالتالي تسبّب في إلغاء الحصّتين.

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وقال مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد بعد ظهر الجمعة أنّ العمل يجري لتشكيل خطّة طوارئ لضمان عدم تكرار ما حدث في بقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع.

وأكّدت "فيا" الآن لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّه قد تمّ التوصّل إلى خطّة طوارئ ستشهد نقل أيّة إصابات عبر طريقٍ في الجبال يبلغ طوله تقريبًا 3 كلم، وذلك قبل إكمال بقيّة الرحلة بالحوامة.

وسيضمن ذلك البقاء ضمن حيّز الـ 20 دقيقة، ما يعني إجراء الحصص حتّى لو تكرّرت ذات الظروف التي شهدها يوم الجمعة.

وكان لويس هاميلتون سائق مرسيدس قد عبّر عن انزعاجه من عدم المشاركة في كامل اليوم، لكنّه يشكّ في أنّ السائقين كانوا ليقدروا على قطع الكثير من اللفّات في الظروف الرطبة.

وقال البريطاني: "من المزعج بعض الشيء خسارة يومٍ كهذا".

وأضاف: "لم نكن لنقطع الكثير من اللفّات على الأرجح، كون مجموعات الإطارات محدودة، وسيتواصل الوضع هكذا لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع".

وأكمل: "وددت لو أكملت لفّة استطلاعيّة على الأقل، لكنّ الجميع في ذات المركب".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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